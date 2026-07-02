Flores por Seguridad: "Estaba siendo conducido con una persona que no sabía"

Valparaiso, 3 de junio 2025 Ivan Flores durante la comision de Salud del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 3 Jul. (ATON) -

El senador Iván Flores (DC) abordó el oficio de la Contraloría General de la República, donde entrega conclusiones sobre el actuar de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

El senador Iván Flores (DC) abordó el oficio de la Contraloría General de la República, donde entrega conclusiones sobre el actuar de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

El informe es súper claro y confirma lo que dijimos. La ministra excedió sus atribuciones, la ministra faltó al principio de abstención; ejecutar tareas por cuanto no le compete, no podía hacer consultas sobre casos que no están resueltos y que además tiene que ver con casos reservados, donde hay trabajos de inteligencia en curso y que además esto también había significado la salida de la segunda de abordo en materia de crimen organizado, de inteligencia, como fue Consuelo Peña", señaló.

El parlamentario recalcó que "loo dijimos desde el principio, La ministra Steiner no tenía atribuciones, más bien vulneraba la ley si intervenía pidiendo información sobre algunos traslados que más bien eran de su conveniencia saber y no tenía que ver con el interés de los procedimientos".

En esta línea, Flores sostuvo que "finalmente la ministra ya no es ministra y hoy día la Contraloría ratifica lo mismo que nosotros advertimos desde el principio, desde el momento mismo en que la ministra Steiner asumió y comenzó a fallar".

"Así que bien por la Contraloría y queda súper claro que lo que nosotros dijimos no era ni ni una a ver obstinación ni nada en contra del Ministerio de Seguridad. Al revés, nosotros veníamos advirtiendo que un ministerio tan importante como el de Seguridad estaba siendo conducido con una persona que no sabía , sentenció.