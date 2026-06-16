Chile.- FNE aprueba adquisición de control de Klap por Banco Itaú, pero con resguardos

Santiago 10 de Junio 2025. Temática del Banco Itau en santiago. Javier Torres/Aton Chile - JAVIER TORRES/ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

Las partes presentaron medidas de mitigación que buscan evitar que Itaú intervenga en la administración de Transbank y que acceda y traspase información comercialmente sensible entre ambos competidores.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó -sujeta a medidas de mitigación- la adquisición de control de Multicaja e Iswitch, que operan mediante la marca Klap, por parte del Banco Itaú Chile.

Según dio a conocer la FNE, en su investigación detectaron que la adquisición "generaría riesgos horizontales unilaterales y coordinados en el segmento de procesamiento adquirente a terceros, en razón de la participación minoritaria que el Banco Itaú posee en Transbank y de la relevante presencia de Klap en dicho segmento".

Debido a esta situación, las partes presentaron medidas de mitigación que buscan evitar que Itaú intervenga en la administración de Transbank y que acceda y traspase información comercialmente sensible entre ambos competidores.

Para ello, se comprometieron a otorgar un mandato especial para la administración de su participación accionaria en Transbank a un tercero independiente, y a mantenerlo vigente durante todo el tiempo en el cual mantenga dicha participación.

Asimismo, se planteó la modificación de una cláusula de no solicitación de trabajadores, que no cumplía con criterios de proporcionalidad establecidos por la jurisprudencia, y fue limitada para comprender únicamente a ejecutivos clave de Klap.

La FNE argumentó que "las medidas presentadas resultan efectivas, idóneas y proporcionales para mitigar los riesgos identificados, además de factibles de implementar, ejecutar y monitorear".