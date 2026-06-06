FNE aprueba con medidas de mitigación compra de Sky Airline por Grupo Abra

Santiago 13 de Noviembre 2024 Movilizaciones de parte de las diferentes asociaciones gremiales de la DGAC provoca atrasos y cancelaciones de vuelos nacionales en el Aeropuerto de Santiago. Javier Torres/Aton Chile - JAVIER TORRES/ATON CHILE

Santiago 6 Jun. (ATON) -

Sky es una aerolínea chilena que centra sus actividades principalmente en el transporte aéreo regular de pasajeros. En tanto, Grupo Abra es un consorcio aeronáutico internacional integrado por las aerolíneas Avianca, Gol y Wamos Air.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó, en Fase 1 de investigación y sujeta al cumplimiento de medidas de mitigación, la operación de concentración consistente en la adquisición de control en Sky Airline por parte de Abra Group Limited.

En su investigación, la FNE pudo descartar que la operación produjese una reducción sustancial de la competencia en los mercados de transporte aéreo regular de pasajeros, transporte aéreo de carga y arrendamiento de aeronaves.

Respecto al transporte de pasajeros, la FNE constató que las redes de destinos operados por las aerolíneas involucradas en la operación resultaban en su gran mayoría complementarias entre sí, sin identificarse traslapes actuales en vuelos directos.

Por tanto, el análisis realizado abarcó las rutas de Santiago a Punta Cana, Cancún y Miami, donde las partes operan vuelos indirectos vía Lima y Bogotá.

Además, se analizó la competencia potencial en las rutas de Santiago a São Paulo y Río de Janeiro, donde participa Sky y Gol manifestó interés a participar previo a la operación.

Asimismo, la institución revisó la ruta de Santiago a Bogotá por la presencia de Avianca y la reciente salida de Sky. En todas las rutas analizadas se descartó que la operación tuviera la aptitud de reducir sustancialmente la competencia.

A pesar de lo anterior, el acuerdo contemplaba cláusulas de no competencia y no solicitación que no cumplían con los criterios de proporcionalidad establecidos por la jurisprudencia para ser consideradas restricciones accesorias a la operación, las que fueron limitadas en sus ámbitos temporal y material mediante una medida de mitigación presentada por las partes.

Sky es una aerolínea chilena que centra sus actividades principalmente en el transporte aéreo regular de pasajeros. En tanto, Grupo Abra es un consorcio aeronáutico internacional integrado por las aerolíneas Avianca, Gol y Wamos Air.