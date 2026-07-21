FNE pide a la Suprema ratificar sanción contra Oxxo por información falsa

Santiago, 5 de enero de 2023. Imagenes referenciales de la cadena comercial Oxxo Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El organismo pidió mantener el fallo del TDLC que sancionó a la empresa por entregar información falsa durante la notificación de la adquisición de OK Market, al omitir al menos 60 antecedentes exigidos por la ley.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó a la Corte Suprema que rechace el recurso de reclamación presentado por Cadena Comercial Andina SpA (CCA), matriz del grupo Oxxo, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que acogió el requerimiento por la infracción de entrega de información falsa al notificar su operación de concentración con Ok Market durante el año 2021.

La sentencia del TDLC condenó a CCA a una multa a beneficio fiscal superior a $ 2.400 millones (2.898 Unidades Tributarias Anuales) por considerar que CCA infringió el artículo 3° bis letra e) del Decreto Ley N° 211 de 1973, que sanciona a quien notifica una operación de concentración entregando información falsa.

En el alegato realizado ayer ante la Tercera Sala de la Corte Suprema, el jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, sostuvo que la decisión del TDLC señala que entregar información fidedigna, completa y oportuna es un elemento esencial para el análisis de operaciones de concentración, debido a que la FNE debe revisar la operación en un tiempo muy acotado.

La sentencia del TDLC consigna que para lograr un pronunciamiento fundado de la FNE en el menor tiempo posible, es fundamental que la notificación de los interesados sea realizada con la mayor completitud .

A lo anterior se agrega que la decisión sobre una operación de concentración no solo interesa a las partes, sino que afecta a todo el mercado o industria concernida por el eventual cambio de condiciones de competencia que puede ocurrir. En consecuencia, para minimizar los errores de la decisión, es necesario contar con la mayor cantidad de información para la revisión de la operación , señala la sentencia.

En su intervención ante la Corte Suprema, Santelices expuso que Oxxo habría afirmado que cumplió con la legislación, aseverando a la Fiscalía que sólo tenía en su poder 40 antecedentes de aquellos exigidos por la ley, en circunstancias que poseía, al menos, 60 antecedentes adicionales.

Al respecto, precisó que la infracción de entrega de información falsa se constituyó cuando la empresa notificó la operación aseverando que cumplía con la legislación, pese a haber omitido la entrega de la totalidad de información exigida por la ley.

Santelices destacó también que esta conducta no sólo supuso una infracción a la ley, sino que, además, implicó que la FNE debiera invertir mayores recursos públicos durante la investigación de la operación de concentración, para indagar la información que Oxxo no aportó, pese a tenerla en su poder, lo que tuvo nocivos efectos en los plazos con que la FNE cuenta para analizar la operación.

El representante de la FNE destacó que estos 60 documentos detectados que no fueron aportados por CCA, permitían tramitar la investigación de modo más eficiente y en un menor tiempo, debido a que se referían a aspectos sensibles de la caracterización del mercado y que, al no ser aportados, la información que aquellos contenían tuvo que ser replicada a través de diligencias investigativas.

La FNE presentó este requerimiento en diciembre de 2022, luego de una investigación iniciada en julio del mismo año.

Originalmente esta acción contenía también una acusación en contra de CCA, tras detectarse que esta última incumplió una de las medidas de mitigación que condicionaron la aprobación de la adquisición de Ok Market, al no renunciar, en los plazos acordados, a cláusulas de exclusividad pactadas en un número de contratos de arrendamiento de locales.

Respecto de esa acusación en particular, la FNE arribó a una conciliación con CCA en julio de 2023, en la cual la empresa reconoció el incumplimiento y se obligó a pagar $ 380 millones a beneficio fiscal.