Formalizan a 2 carabineros por golpear a conductor y acompañante:Uno quedó preso

Quilpue, 28 de Marzo de 2023 Control de detencion de tres imputados, por homicidio de la sargento de Carabineros, Rita Olivares. En Juzgado de garantÌa de quilpue. Cristobal Basaure/Aton Chile - Cristobal Basaure/Aton Chile

Santiago 21 May. (ATON) -

El Juzgado de Garantía de Rancagua dejó en prisión preventiva al carabineros O.S.G., imputado por apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público y disparos injustificados en la vía pública, delitos perpetrados en noviembre del año pasado en la comuna de Doñihue, Región de O'Higgins.

El Juzgado de Garantía de Rancagua dejó en prisión preventiva al carabineros O.S.G., imputado por apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público y disparos injustificados en la vía pública, delitos perpetrados en noviembre del año pasado en la comuna de Doñihue, Región de O'Higgins.

En audiencia de formalización, la magistrada Loreto Salas Cortés ordenó el ingreso al Centro Transitorio de Detención de Pudahuel de O.S.G. por peligro de fuga, por lo que fijo audiencia para el próximo jueves 28 de mayo, para discutir la procedencia de una eventual caución (fianza). Además, fijó en 70 días el plazo de investigación.

En tanto, el carabinero M.M.R., coimputado en los hechos, enfrentó cargos por su responsabilidad en los delitos consumados de apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público.

Para M.M.R., la fiscalía solicitó las cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas, medidas que la jueza Salas Cortés decretó por considerarlas adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento.

Según el ente persecutor, en horas de la noche del 2 de noviembre de 2025, O.S.G. y M.M.R., en el marco de un procedimiento policial, golpearon al conductor y copiloto de un vehículo, ocasión en que, además, O.S.G. efectuó un disparo al aire sin justificación.

Posteriormente, los imputados elaboraron un parte policial con información falsa en que atribuyeron al conductor los delitos de atentado contra carabineros y conducción bajo la influencia del alcohol.

Finalmente, en cumplimiento de la orden entrada, registro y detención practicada el martes pasado, los efectivos encontraron e incautaron en el domicilio de O.S.G., dos pistolas de fogueo modificadas y aptas para el disparo, configurándose además el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.