Formalizan a conductor de Tur Bus por accidente que dejó dos fallecidos en Teno

Valparaiso, 18 de noviembre 2024 Huelga de trabajadores del sindicato 2 de Turbus deja sin buses para servicios los terminales de Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 24 May. (ATON) -

Fiscalía investiga si una afección médica del conductor influyó en la pérdida de control del vehículo.

El conductor del bus de la empresa Tur Bus involucrado en el accidente registrado en la Ruta 5, a la altura de la comuna de Teno, Región del Maule, fue formalizado este sábado por el Ministerio Público tras el fatal siniestro que dejó dos personas fallecidas y más de 30 lesionados.

La audiencia se realizó durante el mediodía y estuvo encabezada por la fiscal subrogante de Curicó, Maite Mendiburu, quien informó que el imputado enfrentó cargos por cuasidelito de homicidio, lesiones graves y lesiones menos graves.

Según los antecedentes preliminares recopilados durante la investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo debido presuntamente a una afección física relacionada con una enfermedad de base, aparentemente diabetes.

La situación habría ocurrido mientras el bus enfrentaba una curva en la ruta, momento en que terminó volcándose e impactando contra un poste.

Producto del accidente, dos pasajeros fallecieron y otras 31 personas resultaron lesionadas de diversa consideración.

Durante la audiencia, el tribunal declaró legal la detención del conductor y posteriormente dio paso a la formalización solicitada por la Fiscalía.

A petición del Ministerio Público, la justicia decretó la medida cautelar de arraigo nacional para el imputado, además de fijar un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.