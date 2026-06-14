Chile.- Formando Chile: 2 de cada 3 estudiantes vulnerables desconoce puntaje mínimo

Santiago, 27 de julio 20024 El primer ensayo masivo, gratuito y presencial de preparacíon para la prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2024, donde podrán participar los 20.000 estudiantes inscritos en “Preuniversitarios en - EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

Santiago 14 Jun. (ATON) -

Una nueva encuesta de Formando Chile reveló que 2 de cada 3 estudiantes vulnerables desconocen el puntaje mínimo para postular a las universidades adscritas al Sistema de Acceso.

Una nueva encuesta de Formando Chile reveló que 2 de cada 3 estudiantes vulnerables desconocen el puntaje mínimo para postular a las universidades adscritas al Sistema de Acceso.

La 4ª Encuesta de Estudiantes y Acceso a la Educación Superior fue aplicada a 2.562 estudiantes de tercero y cuarto medio provenientes de establecimientos con Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) superior al 80%.

De acuerdo al estudio, solo un 33% conoce el puntaje mínimo requerido y la desinformación se extiende también al sistema de financiamiento: un 45% cree que para acceder a la gratuidad es necesario obtener un puntaje ponderado mínimo en la PAES, pese a que ese beneficio depende exclusivamente de criterios socioeconómicos. Solo un 36% sabe que la gratuidad no se pierde automáticamente al reprobar asignaturas, y un 34% cree que se exige un promedio de notas igual o superior a 5,5 para acceder a ella.

Llevamos cuatro años midiendo lo mismo y los números no mejoran lo suficiente. Que un estudiante llegue a rendir la PAES sin saber cuánto necesita para postular es una señal de que el sistema todavía no llega a quienes más lo necesitan. La información es una política pública bajo costo y alto impacto. Impulsara requiere voluntad y colaboración de todo el ecosistema educativo , señaló Pablo Hormazábal, director ejecutivo de Formando Chile.

Por primera vez, la encuesta permitió a los estudiantes responder explícitamente 'No lo sé', lo que permitió medir con mayor precisión las brechas reales de información. Cuando les dimos la opción de responder honestamente que no saben, los números empeoraron. Eso nos dice que en años anteriores estábamos subestimando el problema", explicó Antonia Valdés, Coordinadora de Medición de Formando Chile.

Las brechas también se observan en conceptos fundamentales del sistema de acceso. Solo un 54% comprende qué es el ranking de notas y un 59% entiende el concepto de puntaje ponderado.

Para Camila Riquelme, directora de la Escuela de Formación para el Ingreso a la Educación Superior (EFIES) de Formando Chile, estas cifras tienen consecuencias concretas en las decisiones que toman los jóvenes. Vemos estudiantes que descartan carreras o instituciones porque creen que no podrán financiarlas, cuando en realidad sí podrían acceder a la gratuidad. Esa decisión, tomada con información equivocada, puede cambiar toda una trayectoria de vida , afirmó.

Asimismo, el estudio señala que el 43% de los encuestados podría convertirse en la primera generación de su familia en acceder a la educación superior, lo que refuerza la urgencia de entregar información oportuna en contextos donde muchas familias enfrentan por primera vez las decisiones asociadas al ingreso a la educación superior.

La encuesta fue aplicada entre marzo y abril de 2026 a estudiantes de las regiones Metropolitana, Biobío, La Araucanía, O Higgins y Valparaíso.