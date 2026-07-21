Fracasó fusión de centros de esquí Valle Nevado, La Parva, Colorado y Farellones

Santiago, 05 Junio 2022 Santiago despejado después de dos días de lluvia ,se logra ver hasta los centros de ski la parva y todas las comunas. Juan Eduardo Lopez/Aton Chile - JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El Grupo MCP controlador de los centros de esquí Valle Nevado y La Parva desistió de la compra del Grupo Cururo, controlador a su vez de Andacor, operador de los centros de esquí El Colorado, Pillán, Volcán Osorno y del centro de montaña Farellones.

El Grupo MCP controlador de los centros de esquí Valle Nevado y La Parva desistió de la compra del Grupo Cururo, controlador a su vez de Andacor, operador de los centros de esquí El Colorado, Pillán, Volcán Osorno y del centro de montaña Farellones.

La decisión fue notificada a la Fiscalía Nacional Económica, que en septiembre de 2025 inició una investigación por esta operación de control decisiva, que actualmente se encontraba en la etapa final de la Fase 2 de análisis.

Dentro de dicha investigación, la FNE emitió el 8 de junio pasado un informe, comunicando detalladamente a las partes los riesgos sustanciales que la operación acarrearía a la competencia, los que afectarían el mercado de comercialización de entradas para acceder a servicios de esquí en la Región Metropolitana y regiones aledañas, al generar una estructura de mercado de un cuasi monopolio.

De acuerdo con los resultados de la investigación, la adquisición de El Colorado por parte de Grupo MCP habría concentrado prácticamente la totalidad de la oferta en dicho mercado, reduciendo sustancialmente la competencia en el mismo y, con ello, otorgando a la entidad resultante habilidad e incentivos para aumentar los precios de las entradas a los centros de esquí.

Con ello, añadió la FNE, se habrían reducido además los incentivos para realizar inversiones, mantener o mejorar la calidad de los servicios a mediano y largo plazo, y afectado otras variables competitivas, en perjuicio de los consumidores.

El informe de riesgos también concluyó que las eficiencias alegadas por las partes, la defensa de empresa en crisis y otros contrapesos no fueron acreditados en los términos contemplados en la Guía para el Análisis de Operaciones de Concentración Horizontales de esta Fiscalía.

Asimismo, la FNE concluyó que las medidas de mitigación propuestas por las partes no abordaban de manera efectiva los riesgos de la operación, pues se limitaban exclusivamente a compromisos temporales de carácter conductual, enfocados en regular las variables competitivas del mercado (tales como inversiones y lanzamiento de nuevos productos).

Los compromisos ofrecidos se orientaban a sustituir la competencia por políticas comerciales y no remediaban los riesgos permanentes a que daba lugar la operación.

Por ello, la FNE transmitió a las partes que, dados los riesgos sustanciales derivados de una cuasi-monopolización del mercado, las medidas conductuales ofrecidas no resultaban suficientes para mitigar los riesgos identificados y no eran idóneas, efectivas ni factibles para impedir que la operación redujera sustancialmente la competencia.

En virtud del desistimiento presentado por las partes, la FNE puso término a la investigación tramitada y ordenó el archivo de los antecedentes, preservándose en definitiva la estructura actual del mercado.