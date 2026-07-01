Publicado 01/07/2026 09:54

Francia registra casi 89.000 presos con un hacinamiento de más de 140%

(Foto de ARCHIVO) Agentes de la Policía se preparan para las movilizaciones, a 18 de septiembre de 2025, en París (Francia). Varios sindicatos franceses han convocado para este jueves, 18 de septiembre, una nueva jornada de huelga general que, según las
(Foto de ARCHIVO) Agentes de la Policía se preparan para las movilizaciones, a 18 de septiembre de 2025, en París (Francia). Varios sindicatos franceses han convocado para este jueves, 18 de septiembre, una nueva jornada de huelga general que, según las - Ana López / Europa Press

Santiago 1 Jul. (ATON) -

El Ministerio de Justicia ha indicado que actualmente hay un total de 88.829 presos, lo que supone un aumento de casi 4.400 (un 5,2%) respecto a los datos recabados el años anterior.

La cifra de presos en el territorio francés ha ascendido a casi 89.000 para este mes de julio, lo que supone una nueva cifra récord para un sistema penitenciario altamente saturado, según los datos del Gobierno, que apuntan a una tasa de hacinamiento de más del 140%.

El Ministerio de Justicia ha indicado que actualmente hay un total de 88.829 presos, lo que supone un aumento de casi 4.400 (un 5,2%) respecto a los datos recabados el años anterior.

Si bien el número de plazas operativas se situaba en 63.237 el 1 de junio, el número colchones colocados en el suelo debido a la falta de camas alcanzó los 7.608, lo que supone un aumento del 32,1% en comparación con el 1 de junio de 2025.

La tasa de ocupación penitenciaria en los centros de detención preventiva, donde se recluye a quienes cumplen condenas cortas o esperan juicio se sitúa en torno al 173,2%. La tasa general de hacinamiento era del 140,5%, según informaciones recogidas por el diario 'Le Figaro'.

Guardias de prisión y directores han advertido en reiteradas ocasiones de que el sistema penitenciario francés se encuentra al borde del colapso.

En su último informe anual, publicado a finales de mayo, la Contralora General de Lugares de Privación de Libertad (CGLPL), Dominique Simonnot, denunció una "catástrofe penitenciaria".

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