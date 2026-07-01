Francia registra casi 89.000 presos con un hacinamiento de más de 140%

(Foto de ARCHIVO) Agentes de la Policía se preparan para las movilizaciones, a 18 de septiembre de 2025, en París (Francia). Varios sindicatos franceses han convocado para este jueves, 18 de septiembre, una nueva jornada de huelga general que, según las - Ana López / Europa Press

Santiago 1 Jul. (ATON) -

El Ministerio de Justicia ha indicado que actualmente hay un total de 88.829 presos, lo que supone un aumento de casi 4.400 (un 5,2%) respecto a los datos recabados el años anterior.

La cifra de presos en el territorio francés ha ascendido a casi 89.000 para este mes de julio, lo que supone una nueva cifra récord para un sistema penitenciario altamente saturado, según los datos del Gobierno, que apuntan a una tasa de hacinamiento de más del 140%.

El Ministerio de Justicia ha indicado que actualmente hay un total de 88.829 presos, lo que supone un aumento de casi 4.400 (un 5,2%) respecto a los datos recabados el años anterior.

Si bien el número de plazas operativas se situaba en 63.237 el 1 de junio, el número colchones colocados en el suelo debido a la falta de camas alcanzó los 7.608, lo que supone un aumento del 32,1% en comparación con el 1 de junio de 2025.

La tasa de ocupación penitenciaria en los centros de detención preventiva, donde se recluye a quienes cumplen condenas cortas o esperan juicio se sitúa en torno al 173,2%. La tasa general de hacinamiento era del 140,5%, según informaciones recogidas por el diario 'Le Figaro'.

Guardias de prisión y directores han advertido en reiteradas ocasiones de que el sistema penitenciario francés se encuentra al borde del colapso.

En su último informe anual, publicado a finales de mayo, la Contralora General de Lugares de Privación de Libertad (CGLPL), Dominique Simonnot, denunció una "catástrofe penitenciaria".