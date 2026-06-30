Franco Parisi y AC contra Grau: En el Senado lo van a salvar

Archivo - Chile.- Parisi invitó a Pizarro a acusar a Olivares por canales formales del PDG - DIEGO MARTIN/ATON CHILE - Archivo

Santiago 30 Jun. (ATON) -

El líder de PDG señaló que "en Chile ningún hijito de papá paga, y Grau es hijito de papá".

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, dijo que lo más seguro es que en el Senado sea rechazada la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

"Obviamente esto se iba a zanjar en el Senado. Y en el Senado créanme que están las presiones de los poderes fácticos. Nadie puede desconocer el pedigrí político que tiene Grau y claramente, hasta yo lo dije, lo más probable es que lo iban a salvar y así va a ser", dijo Parisi en La Tercera.

Y añadió que "en Chile ningún hijito de papá paga, y Grau es hijito de papá. Yo lo viví en términos personales, así es que lo conozco muy bien. La élite siempre se cuida, da lo mismo si se es facho o comunacho".

Parisi y Grau tuvieron problemas hace dos décadas cuando el primero era vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile y el segundo era un destacado dirigente estudiantil y presidía la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECh.

Pero el líder del PDG negó que esos conflictos influyan en su opinión del exministro.

"En mi corazón no hay revancha ni venganza. Pero nosotros hemos vivido y todos los chilenos sabemos que élite facho y comunacho se cuidan. Siempre tienen pega, siempre caen parados, siempre se les perdona todo. Y el resto de los chilenos, la gran masa de los chilenos, a la la primera se les cobra y con intereses muy caros", dijo Parisi.