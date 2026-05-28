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Santiago 28 May. (ATON) -

También al pago de una multa de $356.687.772, equivalentes al 20% del perjuicio fiscal ocasionado por el delito.

La ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio, dictó sentencia definitiva en contra del general en retiro Héctor Alexis Ureta Chinchón por el delito de fraude al Fisco en carácter de reiterado, en la arista "Mandos" del caso fraude en el Ejército.

En su resolución, la magistrada establece que "se condena al acusado Héctor Alexis Ureta Chinchón, a la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio, al pago de una multa de $356.687.772, equivalentes al 20% del perjuicio fiscal ocasionado por el delito".

El fallo agrega que se le condena además "a las accesorias especiales de cinco años y un día de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio para cargos, empleos u oficios públicos y a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena".

Según la resolución, el perjuicio total al fisco es de $1.783.438.859, equivalentes a 44.387,469 UTM, "de acuerdo con la época de la última de las facturas espurias, cifra que a la fecha asciende a $3.133.189.556".

Ureta Chinchón era comandante de la División de Mantenimiento del Ejército de Chile y bajo su mando directo se encontraban su ayudante, el suboficial (r) Claudio González Palominos y su secretaria, Millaray Simunovic Bustamante.

Ambos fueron condenados en la arista "Matriz" por los delitos de fraude al Fisco y falsedad en materia de administración militar.