Frente de mal tiempo paraliza operaciones portuarias en Región de Valparaíso

Valparaiso, 9 de julio de 2022 Paseantes son fotografiados bajo la lluvia que afecta a la V region. Andres Pina/Aton Chile - ANDRES PINA/ATON CHILE

Santiago 15 Jul. (ATON) -

La medida permanecerá vigente mientras se presente la condición meteorológica, fenómeno que -de acuerdo con el pronóstico- se mantendrá hasta el domingo 19 de julio.

El frente de mal tiempo que se está presentando en las costas de Chile obligó a establecer disposiciones especiales por parte de la Armada, lo que supone el cierre de los recintos portuarios situados en la Región de Valparaíso por un periodo de varios días.

De acuerdo con la ordenanza, todos los sitios del Puerto de Valparaíso estarán inoperativos desde las 23:59 horas del miércoles 15 de julio.

La medida permanecerá vigente mientras se presente la condición meteorológica, fenómeno que -de acuerdo con el pronóstico- se mantendrá hasta el domingo 19 de julio.

El documento emitido por la autoridad marítima dispuso restricción para permanencia de naves en los sitios 1, 2, 3, 4 y 5 del Terminal Pacifico Sur Valparaíso (TPS) y sitios 6, 7 y 8 del Terminal Portuario Valparaíso (TPV) por temporal a contar de las 23:59 horas del día miércoles 15 de julio del presente año, ante aviso de temporal en sector oceánico, que afectará la bahía de Valparaíso .

La presente resolución tendrá validez mientras se encuentre vigente dicha condición, sin embargo, esta autoridad marítima evaluará la evolución de las condiciones meteorológicas reinantes, verificando las condiciones seguras de operación de los terminales TPS y TPV , se detalló en la orden.

En particular, Terminal Pacífico Sur (TPS) informó que como medida preventiva y considerando las eventuales restricciones de tránsito, cortes de camino y las condiciones de seguridad necesarias para resguardar la integridad de los transportistas y de toda la cadena logística, se ha determinado postergar en tres turnos el proceso de stacking, comprendidos entre las 08:00 horas del viernes 17 de julio y las 08:00 horas del sábado 18 de julio .

En cuanto al Puerto de San Antonio, la restricción operativa afectará a los sitios 1 y 2 de San Antonio Terminal Internacional (STI); C1, C2, sitio 3-4 de DP World San Antonio; sitio 8 de Puerto Panul; y el muelle de QC Policarpo Toro. De acuerdo con la planificación naviera del recinto portuario sanantonino, la limitación comenzará desde las 23:59 horas del miércoles 15 de julio hasta el sábado a las 23:00 horas.

En el caso de la bahía de Quintero, durante la jornada del martes 14 de julio, todas las instalaciones marítimas permanecieron cerradas para naves mayores y menores, de acuerdo con la Situación Portuaria (Sitport) de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar).

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informó sobre un aviso de marejadas anormales que se presentará desde el sector de Huasco hasta Golfo de Penas y el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones del noroeste.

La institución estimó que el inicio de esta condición se manifestará a contar del jueves 16 hasta el sábado 18 de julio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El jefe del centro zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de fragata Carlos Gaete Mundaca, explicó que un activo sistema frontal que se manifestará en la zona centro y sur del país generará fuerte oleaje en sector insular y continental, afectando a contar del día jueves 16 de julio al borde costero nacional .

Este tren de olas se proyectará como marejadas del noroeste entre Huasco y Golfo de Penas, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, produciendo fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera, principalmente en bahías abiertas a esa dirección. Es por este motivo que hemos categorizado este evento como aviso de marejadas anormales , detalló Gaete.

Esperamos que la condición más intensa se presente en los días jueves 16 y viernes 17 de julio, sobre todo en los horarios de pleamar o de más alta marea, en especial entre las 12:00 y 14:00 como marea primaria y entre las 00:00 y 02:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al aviso número 32 y es el primero categorizado como marejadas anormales en lo que va del año para el litoral continental , indicó el capitán de fragata.