Santiago, 9 de julio de 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast junto a ex presidentes ingresan al Museo Historico Nacional para la celebracion del Bicentenario de la Presidencia Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 10 Jul. (ATON) -

En la ceremonia por el Bicentenario de la Presidencia, el exmandatario destacó la continuidad de las instituciones, llamó a mantener el diálogo pese a las diferencias políticas y afirmó que seguirá disponible para servir al país cuando la República lo requiera.

El expresidente Gabriel Boric participó este jueves en la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, instancia en la que manifestó su disposición a colaborar con el país cada vez que las instituciones lo requieran.

En su discurso en la ceremonia -realizada en el Museo Histórico Nacional- Boric optó por un mensaje conciliador con el Presidente José Antonio Kast: Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile , afirmó.

Y agregó que tal como lo expresara en una carta que le entregué el 11 de marzo de este año en el cambio de mando, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la república requiera".

La democracia se cuida todos los días y esta es una manera importante de hacerlo, recordando en este lugar histórico una institución histórica como la Presidencia de la República, en momentos en que en el mundo quienes representan ideas opuestas muchas veces no pueden verse, no asisten al cambio de mando, no reconocen los resultados de las elecciones", agregó Boric.

Y agregó que por eso esta invitación tiene un valor mucho más profundo que solamente las palabras que cada uno pueda dar, representa también la continuidad de la República y la fortaleza de sus instituciones".

Cada uno de nosotros, pasa. El pueblo y las instituciones quedan y esta ceremonia que ha organizado el Presidente Kast creo que refuerza justamente eso", aseguró el exmandatario.

Finalizó su discurso asegurando que tanto el Presidente como los exmandatarios deben mantener siempre "la vista puesta en que Chile está primero" y en que la "austeridad", el "sentido republicano" y la "conciencia de la importancia de las instituciones debe mantenerse pese a cualquier vicisitud".