García por registro de vándalos:"No puede ser arbitrario, debe estar respaldado"

Santiago, 17 de marzo de 2022. Sede de la Comisión de DDHH, ex clínica Santa Lucía de la DINA, que fue nuevamente asaltada y vandalizada poniendo en riesgo el lugar como sitio de memoria ubicado en calle Santa Lucía 162. Marcelo Hernandez/Aton Chile - MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, se refirió a la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y al anuncio del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, se refirió a la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y al anuncio del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.

En conversación con Tele13 Radio, García dijo que fue una Cuenta Pública muy completa, muy convocante. El Presidente fue repasando cada uno de los compromisos más importantes de su programa de Gobierno. Por supuesto, relevando el compromiso que tenemos en materia de seguridad pública, una serie de iniciativas de ley, que algunas ya están en trámite, otras van a ingresar en los próximos días, pero buscando que la ciudadanía se sienta más protegida y se sienta más tranquila. Otro tanto en el ámbito económico".

En cuanto al Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, el secretario de Estado sostuvo que todo eso tiene que ser materia de ley, esto no es capricho de la autoridad, esto no puede ser arbitrario, tiene que estar debidamente respaldado en la ley, tienen que ser resoluciones de carácter judicial, de tal manera de que los derechos fundamentales de las personas, aun cuando se trate de personas que han delinquido, estén también debidamente resguardadas las normas del debido proceso".

"Todas esas normas nosotros tenemos que cumplirlas fielmente. Ahora, básicamente se trata de que personas que cometen determinados delitos tengan una sanción adicional. Si una persona golpea a carabineros o golpea a un funcionario de la salud, va a tener la sanción correspondiente a ese delito, pero, además, determinado por los tribunales, va a poder ser sancionado con la pérdida de algún beneficio del Estado que esté recibiendo", explicó.

La autoridad argumentó que "parece completamente justo, porque alguien que atenta contra personas que le sirven al Estado, personas que le sirven a la sociedad, contra instituciones que le están prestando servicios a toda la sociedad, contra bienes públicos, no pueden al mismo tiempo estar recibiendo beneficios del Estado que se pagan con impuestos de todos los chilenos".

"Es un castigo adicional que busca persuadir para que las personas no cometan este tipo de delitos, no lleven adelante este tipo de acciones, porque no solo van a sufrir la pena correspondiente a lo que establece nuestro Código Penal por golpear a una persona, herir a una persona que está al servicio de la sociedad, sino que también se le impida tener acceso a beneficios sociales", añadió.