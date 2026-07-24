García Ruminot destaca estándar del Gob. por drogas en caso del exsubsecretario

Chile.- Ministro Segpres y megarreforma: "Este proyecto va a tener un apoyo más amplio" - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 24 Jul. (ATON) -

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, se refirió a la renuncia del ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego que diera positivo en un examen de drogas.

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, se refirió a la renuncia del ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego que diera positivo en un examen de drogas.

En conversación con Duna, García Ruminot dijo que "me ha tocado trabajar muy de cerca con el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Me parece que es un profesional, es muy calificado y lamento mucho la situación que está viviendo".

"El Gobierno estableció un estándar, que es que cuando alguien está con una situación como esa, en que un resultado de un examen de pelo para determinar si hemos consumido alguna droga durante el último tiempo, esa persona tiene que dejar el Gobierno", añadió.

El secretario de Estado afirmó que la situación de Rodríguez "no es que a él se le haya solo dado en este último examen esta situación positivo, porque él tenía de antes un examen que era negativo, que es del mes de abril. Naturalmente él ha afirmado con mucha fuerza que no es consumidor, que nunca ha estado ligado al mundo de las drogas".

"A mi me parece que es una persona enteramente calificada para el cargo, pero él va a tener que someterse a nuevos exámenes de tal manera que la versión que él ha dado al Gobierno de que no consume pueda ser validada, mientras ello no ocurra el Gobierno prudentemente, de conformidad con el estándar que ha fijado, termina por aceptarle la renuncia", indicó.

La autoridad dijo que el exsubsecretario "con entera convicción señala estar muy sorprendido y tiene muchas dudas de que el examen corresponda a la situación que le ha tocado vivir en los últimos meses".

"Me parece una persona muy correcta. Esperaría que los resultados de esos exámenes sean negativos", agregó.