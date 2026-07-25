General Araya destaca apoyo del Gobierno y avances para fortalecer a Carabineros

Santiago, 03 de Noviembre de 2025. Carabineros de Chile inaugura el Observatorio Policial para el Control de Orden Publico, el cual está destinado al mantenimiento, resguardo, control y restablecimiento de manera estandarizada del mismo y promoviendo - Diego Martin

Santiago 25 Jul. (ATON) -

Marcelo Araya, máxima autoridad de la policía uniformada, aseguró sentirse sinceramente apoyado por el Gobierno, destacando su presencia en los funerales de uniformados y el respaldo a la institución en medio de la ola de ataques.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó las indicaciones que se encuentran en el Congreso para mejorar las condiciones de los uniformados y aseguró que su institución se siente sinceramente apoyada por el actual Gobierno.

Esta crisis necesita fortalecer a Carabineros. Y ahí yo lo digo responsablemente. Aquí estamos aportando todos, pero si hay algo que es necesario, fundamental y esencial, es fortalecer a Carabineros , aseguró Araya en entrevista con el diario La Tercera.

Y en relación a las indicaciones que se tramitan en el Congreso en ese sentido aseguró que es algo muy esperado. Ha pasado mucho tiempo desde que no hay mejoras significativas. Obviamente esto tiene un proceso, va al Parlamento, donde hay que aprobarlo, pero ya estas indicaciones van en la línea de lo que nosotros pretendemos. Esto no es un premio, sino que es un reconocimiento a la labor que desarrolla la institución .

Tiene objetivos bien claros. Primero, fortalecer y propiciar que los jóvenes postulen a Carabineros. De esa manera, recuperar dotaciones, tener un proceso formativo fuerte y de especialidad y de capacitación, y eso se va a traducir en mayor cantidad de gente, de personal en la calle, que es lo que realmente uno aspira , explicó el general director.

La máxima autoridad de Carabineros se refirió a los últimos ataques a uniformados y aseguró que con estos hechos el carabinero se fortalece. Pero esa fortaleza también va de la mano de un mayor cuidado. Hoy en día no estamos frente a la criminalidad de antes. Yo voy a cumplir 40 años en Carabineros. Y hace 40 años la criminalidad era absolutamente distinta. Estábamos preocupados por el lanza, el que entraba a la casa y robaba especies sin hacer daño, era como otro tipo de criminalidad .

Hoy en día la criminalidad es absolutamente distinta, con un poder de fuego mayor, con maldad, con descriterio, con desprecio por la vida , alertó el uniformado.

Y aseguró que ante estos hechos de violencia he notado un apoyo sincero del Gobierno. En momentos de dolor, han estado las autoridades presentes, como por ejemplo los funerales. Estuvo el Presidente de la República, estuvo el ministro, distintos tipos, nos acompañaron hasta el último adiós .

El general director concluye la entrevista asegurando que con la actual administración ha vuelto el respeto por Carabineros: Estamos con estos buenos programas de brigadas escolares en los colegios, donde hemos vuelto a los colegios a cantar el himno nacional y donde los niños se sienten orgullosos de ser brigadistas y vestir un terciado (correa blanca) y un coscacho (sombrero). Ahí es cuando uno dice: ¡Hay patria! , aseguró.