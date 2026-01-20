Gobernador anuncia operativo especial de búsqueda de víctimas de incendios

Concepcion, 18 de enero 2026. Toque de queda en Penco comuna de Concepcion. Lukas Jara/Aton Chile - LUKAS JARA/ATON CHILE

Santiago 20 Ene. (ATON) -

El gobernador Sergio Giacaman hizo un llamado a quienes tengan familiares desaparecidos a formalizar las denuncias por presunta desgracia.

Los incendios forestales que afectan al Biobío desde el fin de semana han provocado, hasta ahora, 20 muertes. Esta tragedia llevó al Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a definir como prioridad la búsqueda e identificación de las víctimas, proceso que se desarrollará durante la presente jornada.

El gobernador Sergio Giacaman explicó que la Fiscalía, el Servicio Médico Legal, la Policía de Investigaciones, van a realizar un operativo muy relevante asociado a la identificación, primero a la búsqueda y posteriormente a la identificación de las personas fallecidas .

La magnitud de la emergencia motivó también un llamado urgente a la ciudadanía. Giacaman pidió que quienes tengan familiares desaparecidos formalicen las denuncias de presunta desgracia: Eso va a activar todo un protocolo que va a permitir realizar las labores de búsqueda de esas personas .

Como consecuencia de este procedimiento, la Fiscalía coordinará un operativo exhaustivo en las zonas más afectadas.

La fiscal Marcela Cartagena precisó que se trata de realizar una revisión exhaustiva del sector, donde claramente está el epicentro de esta tragedia (...). Esto se hará con personal experto del SML, de la PDI (...) efectivamente vamos a ir revisando lugares para asegurarnos que no quedan restos .