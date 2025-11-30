Gobernador de Arica acusa al Gobierno de estado de negación en la frontera

Crisis migratoria en la frontera de Chile Perú, por alaraca del Gobernador Diego Pago. Fotos Patricio Banda/Aton Chile - Patricio Banda/Aton Chile

Santiago 30 Nov. (ATON) -

Para ellos (el Ejecutivo) es normal que estén 20, 50, 100, más de 100 personas varadas, acampando en lo que es el borde fronterizo , sostuvo Diego Paco.

El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, cuestionó la postura del Gobierno frente a la crisis migratoria en la frontera con Perú, acusando un estado de negación tras la visita de autoridades nacionales el sábado.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Paco expresó su preocupación: Estamos bastante preocupados por la situación que se está viviendo aquí en la zona fronteriza y que, a mi visión, no se le ha tomado la gravedad desde el nivel central de todo lo que está pasando y podría pasar, eventualmente, sobre todo post-elecciones en esta parte .

El gobernador criticó que los subsecretarios del Interior y de Seguridad Pública, junto al director nacional de Migraciones, minimizaran el escenario: Para ellos es normal que estén 20, 50, 100, más de 100 personas varadas, acampando en lo que es el borde fronterizo , puntualizó.

Asimismo, reprochó que las autoridades no recorrieran la Línea de la Concordia, limitándose al complejo fronterizo de Chacalluta, cuya modernización con tecnología y mejoras de infraestructura estaba prevista para el primer semestre de 2024. Falta un mes para entrar al 2026 y no se ha puesto ningún tornillo , denunció.

Paco advirtió: Situaciones como esa realmente son preocupantes, porque si estamos en un estado de negación de la realidad, difícilmente poder tomar acción, porque el Perú lo ha hecho .

El escenario se complejiza con la decisión de Perú, que declaró estado de emergencia en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada Los Palos por 60 días, y con el contexto político chileno marcado por la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, quien advirtió a los migrantes en situación irregular: Les quedan 104 días para irse .

En la jornada de hoy, un contingente de 50 efectivos peruanos se instaló en la Línea de la Concordia. El Gobierno de Perú informó que los militares permanecerán en la zona por al menos 60 días, con la misión de apoyar a la Policía Nacional en labores de resguardo fronterizo.