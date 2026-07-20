Gobernador de Coquimbo destaca anuncio de estado de catástrofe para la región

Coquimbo, 18 de julio de 2026. Debido a las intensas precipitaciones que afectan a la zona se activaron la mayoría de las quebradas como es el caso de Islon que corto la ruta dejando aislada a localidades del sector. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, entregó un balance sobre la situación de emergencia por el sistema frontal que afecta a la región.

El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, entregó un balance sobre la situación de emergencia por el sistema frontal que afecta a la región.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Juliá afirmó que "ha bajado durante las últimas horas un poco la intensidad de las precipitaciones en algunos lugares de la región, pero hasta esta mañana la forma en la que caía la lluvia era brutal".

La Región de Coquimbo está literalmente bajo el lodo en estos momentos, tenemos todavía situaciones de alto riesgo de personas, todavía no tenemos certeza y claridad de todo el escenario de la región porque tenemos muchas localidades aisladas, tenemos muchos sectores que están incomunicados todavía y los datos que manejamos hasta este momento son parciales , indicó.

El gobernador detalló que hay 117 personas albergadas, tenemos una casa destruida, tenemos 56 dañadas y más con daño mayor no habitable y 2.600 casas que están con daño, pero que todavía permanecen habitables .

Es una situación muy compleja, esto no había pasado nunca en la Región de Coquimbo y por lo tanto estamos tratando, al menos como gobierno regional, de priorizar los recursos de la mejor forma posible para poder apoyar en la emergencia , añadió.

Respecto al estado de catástrofe anunciado para la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco en Atacama, la autoridad expresó que es una tremenda noticia . Se agradece, ya estamos en estado de catástrofe y eso quiere decir que va a cambiar la conducción de lo que es la emergencia, y esperamos que todo sea para bien para nuestra región .