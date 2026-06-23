Gobernador de O'Higgins rechaza ampliación de cárcel de Rancagua

Santiago, 13 agosto 2022. Imagenes referenciales penitenciaria de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

El gobernador regional de O Higgins, Pablo Silva, rechazó la posibilidad de ampliar la cárcel de Rancagua y sostuvo que "no somos el patio trasero de la Región Metropolitana".

El gobernador regional de O'Higgins, Pablo Silva, rechazó la posibilidad de ampliar la cárcel de Rancagua y sostuvo que "no somos el patio trasero de la Región Metropolitana".

En conversación con Radio Agricultura, Silva manifestó que "no nos agrada para nada la idea de ampliar la cárcel de Rancagua, que ya tiene harta dificultad en todo el sector. Constantemente hay pelotazos, está a la orilla de la carretera, hay poblaciones a los costado".

La autoridad señaló que desde el Gobierno "no ha habido ninguna comunicación con nosotros, ni siquiera el seremi de la región. Hay esa información que sale en una entrevista del subsecretario, pero no ha habido ninguna comunicación".

"Por lo tanto, nosotros hemos reaccionado solamente comunicacionalmente para que él también sepa que no estamos dispuestos a ampliar la cárcel en la Región de O Higgins", complementó.

Y recalcó que "no estamos dispuestos a que se siga ampliando o trayendo reos peligrosos de otra región a nuestra región. La solución tendría que darse no a costa nuestra. Nosotros no somos el patio trasero de la Región Metropolitana".

El gobernador aseguró que "tenemos una región que ya está con una cantidad de reos muy peligrosos. Hay una cantidad importante del Tren de Aragua y otros reos que son muy peligrosos, entonces no nos parece seguir ampliando o aumentando esta situación".

Finalmente, sostuvo que tomar decisiones en Santiago considerando nuestra región no es la fórmula. No estamos dispuestos a que se siga ampliando o trayendo reos peligrosos de otra región a nuestra región .