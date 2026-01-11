Gobierno acusa congelamiento de diálogo con la oposición tras dichos de Kast

Chile.- Vallejo confirma que salida de Pakarati es por criterios institucionales - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 11 Ene. (ATON) -

La vocera detalló que hubo un cambio de actitud desde la intervención del presidente electo y sus representantes esta semana. Luego de eso no ha habido contestaciones de teléfono .

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, advirtió este domingo que las conversaciones con la oposición para destrabar proyectos legislativos del Ejecutivo se encuentran congeladas. Según señaló, el quiebre se produjo tras las intervenciones del presidente electo, José Antonio Kast, y su equipo.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Vallejo destacó las urgencias legislativas que el Ejecutivo busca impulsar en los dos meses restantes de mandato.

Entre ellas mencionó Sala Cuna para Chile, el Sistema Nacional de Cuidados y el fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) mediante la creación del Fondo de Educación Superior (FES).

A su juicio, se trata de iniciativas que son transversales para la ciudadanía importantes de sacar, porque buscan impactar positivamente en la vida concreta de las personas .

CAMBIO DE ACTITUD EN LA OPOSICIÓN

La ministra sostuvo que, pese a existir acuerdos técnicos avanzados, el diálogo político se interrumpió de manera abrupta. Pareciera ser que el presidente electo como que llamó a tirarle la cadena. Yo espero que así no sea. Pero algo pasó , afirmó.

Consultada sobre si Kast habría instruido directamente a los parlamentarios de oposición, Vallejo respondió que el giro se produjo desde arriba o desde su equipo . Añadió: Hubo un cambio de actitud desde la intervención del presidente electo y sus representantes esta semana. Luego de eso no ha habido contestaciones de teléfono .

LLAMADO A RETOMAR CONSENSOS

Frente a este escenario, la vocera de Gobierno hizo un llamado a recomponer el diálogo: Nosotros esperaríamos que, por el bien del país y de esta forma de hacer política que hemos logrado construir, los acuerdos técnicos que hemos logrado tener se transformen en acuerdos políticos .