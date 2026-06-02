Gobierno advierte que aún quedan recursos judiciales tras fallo por nueva cárcel

Santiago, 22 de julio 2024 Vista aerea de lo que sera la nueva carcel de alta seguridad en la comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

La Subsecretaría de Justicia afirmó que la resolución del 17° Juzgado Civil de Santiago que ordenó frenar el proyecto de ampliación de la cárcel Santiago 1 es "una resolución de primera instancia, por lo que aún existen etapas y recursos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico".

La Subsecretaría de Justicia abordó la resolución del 17° Juzgado Civil de Santiago que ordenó frenar el proyecto de ampliación de la cárcel Santiago 1. No descartó un recurso de apelación para seguir con la iniciativa rechazada por el alcalde Mario Desbordes.

"La resolución dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago respecto del proyecto de ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 corresponde a una resolución de primera instancia, por lo que aún existen etapas y recursos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico", indicó a través de un comunicado.

Junto con ello, manifestó que "la necesidad de fortalecer la infraestructura penitenciaria del país se mantiene vigente. El aumento de la población penal y el déficit histórico de plazas carcelarias hacen necesario seguir avanzando en medidas que permitan ampliar la capacidad del sistema penitenciario y responder adecuadamente a los desafíos actuales en materia de seguridad".

Finalmente, la repartición señaló que "continuará trabajando para impulsar las acciones necesarias que permitan fortalecer la infraestructura penitenciaria, contribuir a la seguridad pública y dar respuesta a los desafíos que enfrenta el país en esta materia, siempre dentro del marco institucional y con pleno respeto a las decisiones de los tribunales de justicia".

El 17° Juzgado Civil de Santiago acogió la solicitud presentada por la Municipalidad de Santiago y ordenó detener el proyecto de construcción, paralizando toda actuación asociada al proyecto, incluyendo modificaciones al Plan Regulador, procesos de licitación, adjudicación de contratos, asignación de recursos públicos y cualquier trámite destinado a ejecutar las obras.