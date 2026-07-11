Gobierno anuncia nuevas medidas para agilizar la reconstrucción de El Olivar

Viña del Mar 22 de Mayo 2026 Hoy comienza el proceso de desmantelar y retirar obras de las viviendas reconstruidas del mega incendio que afecto al sector del Olivar en año 2024 Manuel Lema/ Aton Chile - MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Santiago 11 Jul. (ATON) -

Representantes de más de 270 familias se reunieron con autoridades para conocer los avances del proceso, que contempla el inicio de las primeras 12 viviendas y nuevas medidas para acelerar la reconstrucción.

Con el objetivo de acelerar la reconstrucción de El Olivar, representantes de más de 270 familias afectadas por el megaincendio de Viña del Mar participaron en una reunión con autoridades del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), instancia en la que se dieron a conocer nuevos avances y compromisos para el desarrollo del proceso.

El encuentro marcó el inicio de una nueva etapa para el sector, la que contempla la construcción de las primeras 12 viviendas de un plan que proyecta levantar un total de 160 soluciones habitacionales para las familias damnificadas.

Durante la reunión, las autoridades también informaron una serie de medidas orientadas a agilizar la reconstrucción, luego de un proceso que ha estado marcado por dificultades técnicas, diferencias entre distintos actores y la demolición de viviendas que presentaban problemas estructurales.

El seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, aseguró que el proceso comienza una nueva fase tras reorganizar la intervención del Estado en el sector.

"Cuando llegamos encontramos una reconstrucción fracasada, sin un plan integral y con importantes dificultades de coordinación. Por eso impulsamos un proceso de recuperación del control territorial por parte del Estado, fortaleciendo el rol del SERVIU y generando las condiciones para acelerar la reconstrucción y entregar respuestas concretas a las familias", afirmó.

Desde las organizaciones vecinales también valoraron los compromisos asumidos durante la reunión. El delegado del cuarto sector de El Olivar, Rodrigo Abarca, señaló que el encuentro permitió obtener información concreta sobre los próximos pasos del proceso.

"La reunión fue buena en el sentido de que Serviu adquirió hartos compromisos con nosotros, compromisos con información concreta. Asimismo, aprovecho el medio para decirle a San Sebastián y a Social Arquitectura que no ocupen el nombre de los vecinos, que no ocupen el nombre de los damnificados de El Olivar para sus intereses. A nosotros que nos dejen avanzar. Nosotros lo único que queremos es nuestra solución y volver a nuestro sector", manifestó.

Los dirigentes insistieron en la necesidad de mantener una comunicación transparente respecto del avance de las obras y reiteraron que el principal objetivo de las familias es recuperar sus viviendas y retornar a sus barrios después de más de dos años de espera.

Como parte de las acciones anunciadas, el Minvu informó que abrirá una convocatoria dirigida a empresas constructoras interesadas en integrarse al proceso, con el propósito de aumentar la capacidad de ejecución de las obras.

Además, se reforzará la presencia de equipos técnicos y profesionales en terreno para acompañar a las familias, supervisar el desarrollo de los proyectos y resolver oportunamente las dificultades que puedan surgir durante la ejecución.

Las autoridades también informaron la creación de una unidad especial destinada a acelerar la evaluación técnica, social y jurídica de los proyectos, con el fin de reducir los tiempos administrativos y facilitar el inicio de nuevas construcciones.

Durante la jornada se presentaron las características de las viviendas que serán edificadas, las que contemplan una estructura con base de albañilería y un segundo nivel en acero galvanizado. Asimismo, incorporarán revestimiento con sistema de aislación EIFS, pintura interior y exterior, ventanas con termopanel, puertas exteriores macizas y terminaciones con piso cerámico en zonas húmedas y piso flotante en los espacios secos, entre otras mejoras orientadas a ofrecer mayor seguridad y confort a las familias beneficiadas.