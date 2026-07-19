Gobierno anunció bono de recuperación de enseres de hasta $1,5 millones en Penco

Penco Viernes 17 de julio 2026 Comienza los trabajos de limpieza de la caleta Cerro Verde de la comuna de Penco tras los graves daños que produjo el frente de mal tiempo y las marejadas anormales que afectaron al centro sur del país (Carlos Acuña/Aton - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 19 Jul. (ATON) -

Los beneficiaros tienen que haber sido damnificado por la salida de mar en la zona de Penco y aledañas, y haber completado el registro de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

El Gobierno anunció un bono de recuperación de enseres de hasta $1.500.000 para las familias afectadas por la salida de mar en la comuna de Penco, Región del Biobío.

La información la entregó en Senapred el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, quien explicó los requisitos para acceder al beneficio.

Según indicó, la personas tienen que haber sido damnificado por la salida de mar en la zona de Penco y aledañas, y haber completado el registro de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Al respecto, el biministro dijo que "se han aplicado en las zonas más afectadas, en la zona de Penco, todas la fichas FIBE del los hogares afectados por la salida de mar".

Añadió que "de esas fichas aplicadas, de la próxima semana vamos a entregar una ayuda consistente en un Bono de Recuperación de Enseres".

También detalló que son cerca de 60 hogares los afectados en la zona, por lo cual el costo del beneficio alcanza a los $46.500.000.

El monto a recibir dependerá del nivel de afectación que tenga el hogar afectado, de acuerdo al grado de afectación según el catastro de las autoridades mediante la FIBE:

- Hogares con afectación baja: $375.000.

- Hogares con afectación media: $750.000.

- Hogares con afectación alta: $1.125.000.

- Hogares con afectación muy alta: $1.500.000.

El pago se realizará a aquellos que cuenten con su hogar afectado mediante depósito a través de la CuentaRUT del BancoEstado u otro mecanismo de transferencia directa.