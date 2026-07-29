Gobierno anunció plan de inversiones para crear más de 246 mil empleos

El Gobierno dio a conocer un plan de inversiones en infraestructura pública que tiene como objetivo potenciar la creación de más de 246 mil empleos como parte del impulso a la economía y la empleabilidad. Foto MOP - MOP

Santiago 29 Jul. (ATON) -

El Ministerio de Obras Públicas ejecutará inversiones cercanas a US$15.000 millones durante el período, las que permitirán generar alrededor de 180 mil nuevos empleos en el país. En tanto, el Ministerio de Transportes proyecta la generación de otros 56.500 nuevos puestos de trabajo.

El Gobierno dio a conocer un plan de inversiones en infraestructura pública que tiene como objetivo potenciar la creación de más de 246 mil empleos como parte del impulso a la economía y la empleabilidad.

Desde los ministerios de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones estamos desarrollando una cartera de proyectos que permitirá generar más de 246 mil puestos de trabajo durante este Gobierno. Es una inversión que no sólo construye infraestructura; construye oportunidades para miles de trabajadores y sus familias , señaló el biministro Louis de Grange luego de recorrer las nuevas obras del canal Santa Corina en Pudahuel.

El secretario de Estado explicó que sólo el Ministerio de Obras Públicas ejecutará inversiones cercanas a US$15.000 millones durante el período, generando alrededor de 180 mil nuevos empleos. En tanto, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones aportará otros 56.500 nuevos puestos de trabajo, con la construcción de las nuevas Líneas 7 y 9 del Metro, la extensión de la Línea 6 y los proyectos ferroviarios de EFE .

La infraestructura tiene un efecto multiplicador, impacto en la calidad de vida, impacto en la productividad y también impacto en el empleo y todo este es un círculo virtuoso que finalmente se traduce en que tengamos un mejor país, un país más desarrollado, tanto a nivel central, como también en regiones , agregó el biministro Louis de Grange.

Por su parte, el biministro de Economía y de Minería, Daniel Mas, destacó que hace algunas semanas el gobierno se puso en modo de empleo, esto significa que todo el gobierno está empujando para generar nuevos empleos. Se han ido sumando ministerios y ministros, y hoy se suma el ministro Louis de Grange con una gran cartera de obras públicas que van a generar miles de empleos .

Se trata de un paquete reactivador, que está anticipando proyectos en el país y que está generando empleo durante el año, lo cual es una gran noticia para Chile , agregó el biministro Mas.

DETALLE DE INVERSIONES

El Ministerio de Obras Públicas ejecutará inversiones cercanas a US$15.000 millones durante el período, las que permitirán generar alrededor de 180 mil nuevos empleos en el país. Durante este año, la inversión pública en infraestructura alcanzará los US$3.700 millones, equivalente a cerca del 0,85% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que permitirá crear aproximadamente 44 mil empleos cada año.

A ello se suman las inversiones extraordinarias destinadas a reconstruir infraestructura dañada por las recientes emergencias climáticas del norte del país, que movilizarán cerca de US$500 millones y permitirán crear 10 mil nuevos empleos adicionales.

Los nuevos puestos de trabajo estarán asociados a proyectos de vialidad, infraestructura hidráulica, aeropuertos, puertos, arquitectura pública y obras desarrolladas bajo el sistema de concesiones.

En tanto, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones proyecta la generación de otros 56.500 nuevos puestos de trabajo a través de la ejecución de proyectos de infraestructura. Entre ellos destacan las nuevas Líneas 7 y 9 del Metro de Santiago, la extensión de la Línea 6 y las iniciativas ferroviarias de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), entre las que se encuentran los proyectos Santiago Melipilla, Santiago Batuco y el mejoramiento del servicio ferroviario a Chillán.

Gran parte de las iniciativas se desarrollarán en regiones, siendo las regiones de Los Lagos, La Araucanía, Biobío y Magallanes, las que concentran una parte importante de la generación de empleo asociada a estas nuevas inversiones.