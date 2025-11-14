Gobierno asegura que ya existe permiso para continuar trabajos en La Moneda

Santiago 12 de noviembre 2025. La Direcci n de Obras Municipales orden la paralizaci n inmediata de las obras de remodelaci n en el Palacio de La Moneda, debido a la falta de autorizaci n y de informar al municipio sobre los trabajos. Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 14 Nov. (ATON) -

La orden de paralización de las obras de remodelación en el Palacio de La Moneda, emitida el miércoles pasado por la Municipalidad de Santiago, se fundamentó en la falta de permisos y desató una controversia con el Gobierno.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, cuestionó la medida y declaró que ponerle un tropiezo a las obras es una lesera .

Hoy, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió el proyecto, destacando que el MOP lidera el proceso y que a la propia empresa le corresponde desarrollar ciertos trámites administrativos para llevar adelante las obras .

Añadió: tengo entendido que se habrían entregado todos los antecedentes y, por tanto, se cuenta ya con la autorización para continuar con las obras .

Sobre la posibilidad de que la decisión del alcalde Mario Desbordes tenga motivaciones políticas, Elizalde enfatizó: Al margen de la controversia, lo importante es que ya se entregaron los antecedentes correspondientes por parte de la empresa y que las obras se van a llevar adelante .