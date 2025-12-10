Gobierno coordina diálogo con equipos de Kast y Jara para saludo al vencedor

Santiago, 5 de diciembre 2025. El Presidente Gabriel Boric, junto al ministro del Deporte, al ministro de Educacion, y la ministra de Salud, hace entrega del Premio Nacional del Deporte a Yasmani Acosta. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 10 Dic. (ATON) -

El Presidente votará, como es habitual, en Punta Arenas y regresará a La Moneda cerca de las 17:00 horas para seguir el conteo junto a su comité político.

El gobierno afina los preparativos para las elecciones presidenciales de este domingo 14 de diciembre, con el jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, tomando contacto con Paulina Vodanovic y Martín Arrau, generalísimos de Jeannette Jara y José Antonio Kast, con el fin de coordinar la comunicación con el Mandatario durante la noche de los comicios.

Según publica Emol, el objetivo central es asegurar el saludo del jefe de Estado al Presidente electo, concebido en Palacio como un gesto republicano que se concretará sin importar el resultado de la votación.

Según detallaron desde Presidencia, Boric emitirá su sufragio en Punta Arenas y regresará a La Moneda cerca de las 17:00 horas para seguir el conteo junto a su comité político. Una vez definido el ganador, el Mandatario lo contactará telefónicamente y luego entregará una declaración pública.

Durán también planteó a los equipos de Kast y Jara la idea de realizar una reunión de trabajo en Palacio a las 11:30 horas del lunes 15, encabezada por el Presidente y acompañada por los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Nicolás Grau (Hacienda), Camila Vallejo (Segegob) y Macarena Lobos (Segpres).

Tras esa instancia, el Presidente electo tendrá la posibilidad de emitir una declaración desde La Moneda, seguida por una alocución de Boric junto a su comité político.

El traspaso de poder ha sido tema recurrente en los consejos de gabinete. Testigos de esas conversaciones señalan que Boric ha insistido en que el proceso se lleve adelante con el mayor espíritu republicano e institucional, incluso en caso de un eventual triunfo de Kast.

En esa línea, el Ejecutivo busca replicar el modelo aplicado por los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, consistente en reuniones bilaterales entre Mandatarios y ministros salientes y entrantes para facilitar la transición.