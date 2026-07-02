Gobierno da urgencia a proyecto que endurece sanciones para adolescentes

Chile.- Proyecto crea delito de reclutamiento de menores por el crimen organizado - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 2 Jul. (ATON) -

La bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional valoró la decisión del Gobierno de otorgar suma urgencia al proyecto que endurece las sanciones aplicables a adolescentes que cometan delitos de mayor gravedad.

La bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional valoró la decisión del Gobierno de otorgar suma urgencia al proyecto que endurece las sanciones aplicables a adolescentes que cometan delitos de mayor gravedad, iniciativa que fue presentada por parlamentarios de RN en diciembre de 2022.

La decisión, anunciada este miércoles por el ministro de Seguridad, Martin Arrau, considera además el ingreso de indicaciones destinadas a perfeccionar el proyecto, permitiendo acelerar una discusión que la bancada ha impulsado desde hace casi cuatro años.

La iniciativa nació a partir del diagnóstico realizado por los diputados de Renovación Nacional respecto del aumento sostenido de delitos violentos cometidos por adolescentes, muchos de ellos ejecutados con un nivel creciente de organización y uso de armas.

Entre otras materias, el proyecto establece un tratamiento más severo para adolescentes que cometan delitos graves, aumentando el umbral máximo de 10 años que hoy tiene la ley; fortalece las reglas para la internación provisoria mientras se resuelven los recursos judiciales; endurece las consecuencias frente al quebrantamiento de condenas y contempla un tratamiento especial para quienes reincidan en delitos de extrema gravedad.

Desde la bancada señalaron que el proyecto nunca ha tenido como propósito desconocer los principios del sistema de responsabilidad penal adolescente, sino adecuarlo a una realidad criminal que ha cambiado profundamente durante los últimos años, donde organizaciones delictuales reclutan cada vez con mayor frecuencia a menores de edad para cometer delitos de alta violencia.

Tras el anuncio, el jefe de la Bancada de Diputados RN y firmante de la iniciativa, Diego Schalper, dijo que "esperamos que esta iniciativa, patrocinada por diputados y actuales senadores RN, sea despachada a la brevedad, porque responde a una realidad que en los últimos días se ha hecho aun más evidente. Confiamos que el senador Longton seguirá empujando esta iniciativa y pronto se transforme en ley".

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón, quien también suscribe el proyecto, sostuvo que resulta indispensable que el Estado entregue una señal clara frente a los delitos más graves cometidos por adolescentes.

En tanto, el diputado Andrés Celis, coautor del proyecto, destacó que la prioridad debe ser la protección de las víctimas y la seguridad de las familias, siempre respetando los compromisos internacionales.

Desde Renovación Nacional recalcaron que el avance de esta iniciativa demuestra que existe un consenso cada vez mayor respecto de la necesidad de modernizar el sistema de justicia juvenil para responder de manera proporcional a la gravedad de determinados delitos, resguardando siempre el principio de reinserción, pero sin renunciar a una respuesta eficaz frente a quienes protagonizan hechos de extrema violencia.

Finalmente, la bancada manifestó su disposición a colaborar durante la discusión legislativa para que el proyecto pueda transformarse prontamente en ley, incorporando las mejoras técnicas que permitan fortalecer la persecución penal y entregar mayores herramientas al Estado para combatir la delincuencia juvenil más violenta.