Gobierno lanzó vale de combustible de hasta $600.000 para pescadores artesanales

Santiago 29 de mayo 2026. El biministro del Interior y Secretaria General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el biministro de Economia, Fomento y Turismo, y Mineria, Daniel Más, entregan detalles de importante anuncio en el marco del Plan Chile Sale - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 29 May. (ATON) -

El beneficio, que contempla una carga mensual por $100 mil, podrá entregarse hasta por seis meses. Se estima que hasta 9 mil armadores podrían acceder al apoyo durante el período de implementación.

El Gobierno anunció hoy la implementación del Cupón Pesca Artesanal , un apoyo extraordinario destinado a mitigar el impacto del alza de los combustibles en el sector. El beneficio, que contempla una carga mensual de combustible por $100 mil, podrá entregarse hasta por seis meses y alcanza un máximo de $600 mil por beneficiario durante la vigencia del programa.

La medida está dirigida a titulares de embarcaciones artesanales de hasta 12 metros de eslora inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), que mantengan actividad vigente y acrediten operación pesquera. Se estima que hasta 9 mil armadores podrían acceder al apoyo durante el período de implementación.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, explicó la importancia de este sector para el desarrollo del país. Sabemos que la pesca artesanal no solo es una actividad económica, es una fuente de empleo, de tradición y desarrollo para miles de familias. Por eso, enfrentamos esta situación entregando este cupón de pesca artesanal, una medida extraordinaria del Plan Chile sale Adelante que permitirá apoyar a miles de pescadores mediante una ayuda directa para la carga de combustible de sus embarcaciones , dijo.

Por su parte, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, expresó que se busca atender a la preocupación de un sector productivo importante en muchas regiones del país. Esto se suma a las diversas ayudas impulsadas por el Gobierno, tales como el congelamiento de las tarifas del transporte público tanto para la Región Metropolitana como en regiones, los bonos para combustibles para taxis y colectivos, para el transporte escolar, el congelamiento de las tarifas de la parafina, y el cupón del gas, entre otras .

El cupón Pesca Artesanal será administrado con el apoyo de Sernapesca y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, organismos encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio. Los recursos se entregarán mediante cupones electrónicos asociados a la CuentaRUT de BancoEstado y estarán destinados exclusivamente a la compra de combustible.

De acuerdo con los antecedentes técnicos que sustentan la iniciativa, el combustible representa entre un 30% y un 60% de los costos operacionales de la pesca artesanal, por lo que el incremento de su valor afecta directamente la continuidad de las faenas y la capacidad productiva del sector. En una primera etapa, el beneficio llegará a 3.754 pescadores artesanales que acreditaron actividad durante abril, contribuyendo a mantener la actividad económica y el empleo en las caletas del país.