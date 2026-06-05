Valparaiso, 28 de abril 2026 Una enfermera realiza una vacunacion contra la Influenza en el Vacunatoio Municipal de Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 5 Jun. (ATON) -

La subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro, pidió a quienes viajen al extranjero verificar si cuentan con ambas dosis de la vacuna contra el sarampión.

La subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro, pidió a quienes viajen al extranjero verificar si cuentan con ambas dosis de la vacuna contra el sarampión. La autoridad recalcó que esta recomendación es especialmente importante en el caso de los niños, quienes deben tener sus dos dosis sobre todo si saldrán del país.

Tan importante como preparar el itinerario de vacaciones de invierno, también lo es tener el esquema de vacunación de los niños al día, especialmente, cuando en países como México, Canadá, Estados Unidos y Perú, por nombrar solo algunos, se registran brotes de sarampión , dijo la subsecretaria.

La autoridad explicó que la "cercanía de las vacaciones de invierno y el inicio de grandes eventos internacionales, como el Mundial de Fútbol, aumentan los desplazamientos y el contacto entre personas de distintos países y los niños deben estar protegidos, pues el sarampión es extremadamente contagioso: un solo infectado puede contagiar a entre 12 y 18 personas".

Es responsabilidad de los padres o tutores revisar el carnet de vacunación de sus niños y chequear que están protegidos contra el sarampión. Si los niños no cuentan con las dos dosis contra el sarampión, se recomienda no viajar. Por lo que se tienen que vacunar 15 días antes del viaje para tener inmunización , indicó.

Pizarro señaló que si bien Chile lleva más de 30 años sin transmisión autóctona, gracias a la estrategia de décadas de vacunación preventiva contra el sarampión a los 12 y 36 meses de edad, la dosis de refuerzo tiene una cobertura menor, por lo que se estima que hay 95 mil niños de hasta seis años que no cuentan con su esquema completo de protección contra el sarampión.

Manuel Valencia, subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Aeropuerto de Santiago, dijo que para junio y julio se esperan alrededor de 4 millones de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago, y que, de ellos, 45% saldrá del país tanto por vacaciones de invierno como en viajes relacionados con el Mundial de Fútbol.

Queremos que ambos sean motivos de alegría y descanso para los viajeros y por eso es muy relevante acompañar hoy a la Subsecretaría de Salud Pública en el refuerzo de esta campaña preventiva, que estaremos difundiendo en el aeropuerto para resguardar a quienes vuelan fuera de Chile, especialmente a los niños , agregó.

La subsecretaria de Salud Pública afirmó que la segunda recomendación tiene que ver con el brote de ébola informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hace algunas semanas la OMS decretó emergencia de importancia internacional de salud pública por el brote que ocurre en África, especialmente en República Democrática del Congo y Uganda. Si bien el riesgo para Chile es bajo, este existe. Por eso el Minsal decretó alerta epidemiológica y se inició un proceso de vigilancia a viajeros en coordinación con la Policía de Investigaciones, las autoridades de la Dirección Aeronáutica Civil (DGAC) y la seremi de salud , subrayó.

La autoridad apuntó que junto con la PDI se hace un seguimiento de pasajeros de interés que puedan provenir de los países donde el ébola está presente y comentó que a su llegada al país se entrega la información a la seremi de salud para realizar los protocolos necesarios que permitan resguardar la salud de las personas. Todos los viajeros que sean contacto o sospecha se toman una serie de medidas como la cuarentena, testeo y derivación a los centros de salud de referencia , añadió.

La subsecretaria explicó que en el caso de viajes al extranjero de lactantes de entre seis meses y un año y que aún no reciben la primera dosis de la vacuna contra el sarampión- deben adelantar su vacunación para salir del país protegidos. Al regresar, igualmente deben recibir las dosis de los 12 y 36 meses. Los menores de 18 años también deben regularizar sus dos dosis si es que no las tienen.

La subsecretaria Pizarro detalló que, a los adultos nacidos entre 1971 y 1981 que no tienen certeza de haber recibido las dos dosis, se les recomienda ponerse una dosis de refuerzo si es que tienen considerado viajar al extranjero.