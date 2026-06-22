Gobierno pone en marcha la Mesa Interministerial por el Empleo

Santiago 22 de junio 2026. El Biministro del Interior y la Secretaria General de Gobierno, Claudio Alvarado; junto al Ministro del Trabajo, Tomas Rau; realizan punto de prensa luego del quinto Consejo de Gabinete en La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, liderará plan para crear 50 mil puestos de trabajo, con foco en regiones y en las mujeres.

Luego del quinto Consejo de Gabinete realizado en La Moneda, centrado en la reactivación económica y el empleo, el gobierno anunció la puesta en marcha de la denominada Mesa Interministerial por el Empleo, instancia liderada por el biministro de Economía y de Minería, Daniel Mas.

Serán coordinadas acciones para impulsar la creación de 50 mil nuevos puestos de trabajo durante los próximos cuatro meses, con foco en las regiones y especial énfasis en la incorporación laboral de las mujeres.

Su objetivo será coordinar y articular instrumentos ya existentes para responder con rapidez a los meses de mayor desaceleración estacional del empleo.

El biministro Mas explicó que "el Presidente José Antonio Kast nos ha pedido generar empleo, porque no hay mejor forma de proteger a las familias chilenas que con trabajo digno. Queremos llegar con soluciones concretas a los territorios y apoyar especialmente a quienes hoy enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral".

La instancia, mandatada por el Presidente Kast y que ya realizó su primera sesión el pasado 17 de junio, también está integrada por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, y por el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa.

La mesa busca movilizar herramientas y programas actualmente disponibles a través de Sercotec, Corfo y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subder), permitiendo acelerar la ejecución de iniciativas con impacto directo en empleo local.

En esta línea, Mas señaló que "este va a ser un trabajo mancomunado con los gobiernos regionales y en estrecha coordinación con los alcaldes. Queremos que esta estrategia llegue a todo el territorio, con una mirada puesta en lo local y en lo regional".

El biministro añadió que "tendremos un foco especial en las mujeres, donde hoy enfrentamos una situación más compleja en materia de empleo, y también en aquellas regiones que presentan mayores desafíos, como las de Valparaíso y del Biobío".

Por su parte, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, dijo que "estamos en un momento en que el desempleo está por encima del 9%, con cifras sobre dos dígitos en el desempleo femenino y en el de los jóvenes. Como ante esa realidad no se puede ser indiferente, el Presidente Kast ha instruido esta mesa laboral para poder contribuir y generar programas que den oportunidades laborales a chilenas y chilenos en el futuro próximo".

La Mesa Interministerial volverá a sesionar esta semana para avanzar en el diseño e implementación del plan y entregar nuevos anuncios sobre sus líneas de acción.