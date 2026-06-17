Gobierno pone urgencia a proyectos que buscan revertir baja natalidad en Chile

Santiago, 15 de junio de 2026. Imagenes referenciales de Sala Cuna. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 17 Jun. (ATON) -

El país registra menos de un hijo promedio por mujer en edad fértil. Los proyectos buscan fortalecer la promoción de la fertilidad, la prevención de la infertilidad y el acceso a información oportuna para la ciudadanía.

Ante la baja natalidad del país, la ministra de Salud, May Chomali, anunció que el Gobierno pondrá urgencia legislativa a dos proyectos de ley orientados a fortalecer la promoción de la fertilidad, la prevención de la infertilidad y el acceso a información oportuna para la ciudadanía.

Uno de los proyectos modifica la Ley N°20.418 para incorporar expresamente la infertilidad dentro de las materias respecto de las cuales el Estado debe entregar información, orientación y educación a la población, fortaleciendo además las acciones de prevención y detección temprana.

El segundo proyecto modifica el Código Sanitario para incorporar la prevención de la infertilidad dentro de las prestaciones que pueden desarrollar los profesionales de la salud, permitiendo la indicación de exámenes preventivos y favoreciendo diagnósticos oportunos.

La secretaria de Estado aseguró que no hay mejor herramienta de prevención que la información y tanto las mujeres, como las parejas y las familias deben contar con educación de calidad y acceso a estudios que les permitan conocer su situación de fertilidad y tomar decisiones informadas sobre sus proyectos de vida. Por eso hemos decidido dar urgencia a estos dos proyectos, porque contribuyen a reducir brechas y avanzar en mayor equidad en salud .

Tras el anuncio, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró la decisión del Ejecutivo y llamó a abrir una conversación que, a su juicio, ha sido postergada por demasiado tiempo, porque durante años hemos dejado de lado el rol que deben cumplir las políticas públicas de informar, promover y entregar herramientas para que las personas puedan tomar decisiones con mayor libertad y conocimiento .

En esa línea, afirmó que la crisis de natalidad que enfrentamos exige abordar también la infertilidad, que hoy está reconocida como una enfermedad y avanzar en información, prevención y acceso a tratamientos .

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Andrés Celis, comprometió una rápida tramitación de ambas iniciativas, con el objetivo de promover la fertilidad, prevenir la infertilidad y garantizar que las chilenas y los chilenos puedan ejercer libremente su derecho a formar una familia. Para ello se requiere información, educación y herramientas que permitan decisiones responsables e informadas .

En tanto, la integrante de la Comisión de Salud del Senado, Ximena Ordenes, valoró el compromiso asumido por la Cámara de Diputadas y Diputados para avanzar en la materia, así como la decisión del Gobierno de otorgar urgencia legislativa, lo que demuestra que existe una voluntad transversal de abordar este desafío.

Añadió que en Chile la tasa global de fecundidad ha decrecido de manera muy importante -menos de un hijo promedio por mujer en edad fértil- por lo tanto tenemos la complicación de lo que son las tasas de reemplazo. Este es un problema de verdad, de los grandes problemas que va a enfrentar el país y tienen que ser abordados desde el ámbito legislativo y también desde el ámbito de la salud .