Gobierno se querella por amenazas de bombas simultáneas: Cientos de evacuados

Santiago, 22 de junio 2026. Gope asiste a un aviso de bomba en el Centro Cultural Gabriela Mistral Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

En el GAM, incluso se interrumpió una actividad entre el Gobierno y la Sofofa. Entre los evacuados se contaron a la presidenta del gremio empresarial, Rosario Navarro -quien estaba exponiendo-, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler.

El GOPE de Carabineros realizó operativos en varios recintos públicos de la Región Metropolitana tras los avisos de bombas que circularon en redes sociales. A pesar de resultar falsos, interrumpieron las actividades y obligaron a la evacuación de cientos de personas. El Gobierno anunció una querella contra los responsables.

Entre los recintos más afectados estuvieron el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), el Centro de Justicia de Santiago, el Palacio de Tribunales, juzgados civiles y el Zoológico Metropolitano, que tenía una asistencia de 1.500 personas con motivo de las vacaciones de invierno.

En el GAM, incluso se interrumpió una actividad entre el Gobierno y la Sofofa. Entre los evacuado se contaron a la presidenta del gremio empresarial, Rosario Navarro -quien estaba exponiendo-, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler.

Mientras, en el Zoológico Metropolitano, el seremi de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, señaló que "hasta el momento no existe ningún grupo que se adjudica este tipo de mensajes, son personas anónimas que, en este momento, lo que están haciendo es para llamar la atención".

Luego, el seremi anunció que "se van a realizar las denuncias correspondientes por amenaza de bomba y alarma pública y nosotros nos vamos a querellar como Ministerio de Seguridad Pública respecto a este tipo de hechos y situaciones".

Barrientos añadió que "hubo un mensaje que fue enviado al GAM por intermedio de un e-mail y a distintas instituciones del Estado con la finalidad de provocar una alarma pública, un caos respecto a lo que es una supuesta bomba al interior del edificio".

"Siempre van a llegar correos respecto a cualquier tipo de amenaza, pero como Ministerio de Seguridad Pública estamos preparados, coordinados con las instituciones del Estado para poder atacar de forma oportuna, eficiente y eficaz", aseguró.

CONTENIDO DEL CORREO

El correo anónimo, enviado desde un remitente "Agonía 67"a las instituciones afectadas, señaló que "quiero ver el miedo en sus ojos, todo debe parecer un infierno, por todas partes deben haber cadáveres, el mundo es un caos sangriento, cada escena es un acto de violencia y humillación, quiero escuchar sus gritos y ver cómo mueren en agonía, morirán, todo se convertirá en un infierno".

También expresó que "hemos minado todos los centros comerciales, los juzgados de Santiago y también el metro, las estaciones de tren y las paradas la terminal de autobuses y el aeropuerto, en el zoológico, hemos escondido una bomba en el recinto de los animales, en el parque hay una bomba cerca del área de juegos, todos los hospitales y clínicas y cada uno de los edificios gubernamentales así como el edificio de la redacción, hoy se producirá el ataque terrorista más grande, que será el N° 1 en Wikipedia, morirán los animales y ustedes, deshumanos".