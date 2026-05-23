El Gobierno reactiva el proyecto de Sala Cuna Universal

Santiago 2 de julio 2025. La natalidad en Chile ha experimentado un descenso significativo en los últimos años, alcanzando mínimos históricos y situándose entre las tasas más bajas del mundo Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Santiago 23 May. (ATON) -

En el consejo de gabinete en Cerro Castillo fue abordada la fórmula para aprobar la iniciativa que está ahora en la comisión de Educación del Senado.

Uno de los temas principales abordados en el consejo de gabinete del viernes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, fue la reactivación del proyecto de sala cuna.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo al respecto en el diario El Mercurio que "vamos a presentar indicaciones al proyecto, y tenemos plazo hasta el 15 de junio. En este momento el proyecto está en la comisión de Educación del Senado y estamos trabajando en hacerlo sostenible en lo financiero, especialmente por la estrechez fiscal que estamos teniendo".

De acuerdo al secretario de Estado, "antes de asumir nos reunimos con distintos actores para tener de primera fuente las ideas donde hay más consenso. Estamos tomando los elementos centrales donde se concita mayor acuerdo y proponiendo también una gradualidad, considerando el déficit efectivo de 2,8% (del PIB) que encontramos".

Para el ministro, "el artículo 203 del Código del Trabajo es un impuesto a la contratación de mujeres en las empresas donde hay 20 o más mujeres Como gobierno nos tenemos que hacer cargo de esto".

La propuesta y el informe financiero que elabora el gobierno con la Dipres son graduales: parten con el Código del Trabajo y luego se van incorporando otros grupos de mujeres, como las independientes.

"Estamos tomando elementos del modelo de financiamiento que se habían discutido, con una cotización adicional y también con compensaciones vía reducción en el seguro de cesantía", aclaró el ministro Rau.