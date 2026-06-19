Gobierno reconoce que se han detectado casos de venta ilegal del cupón de gas

Santiago, 01 de Abril de 2026. Venta de Gas Licuado en distribuidora LipiVecino en la comuna de Santiago Gobierno entregara Gas de 15 kilos a familias parte del 80 por ciento más vulnerable Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, reconoció que inescrupulosos han puesto a la venta el cupón de gas destinado a familias más vulnerables, aunque aseguró que se trata de "casos aislados" y que, por el momento, no se han iniciado acciones legales.

El Gobierno, a través de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, reconoció que se han detectado casos de venta irregular del cupón de gas que el ejecutivo está entregando como beneficio a las familias más vulnerables.

Nos han llegado algunos casos. Lamentablemente, estas son malas prácticas que existen en distintos beneficios que entrega el Estado. Cuando vemos que los utilizan de mala manera, son malas señales que tenemos que condenar , aseguró Wulf en entrevista con Radio Bío Bío.

Así la secretaria de Estado reconoció que el beneficio, consistente en un cupón de $27.000 para la compra de gas licuado, ha estado siendo comercializado ilegalmente en plataformas como Marketplace.

Lo que hemos visto es que, en términos generales, esto ha operado con normalidad y una población significativa se está viendo beneficiada , sostuvo la ministra recordando que el beneficio está enfocado a las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

E indicó que son casos aislados porque la mayoría de la población es responsable y utiliza estos beneficios correctamente .

Pese a confirmar el ilícito, la ministra de Desarrollo Social descartó que se hayan iniciado acciones judiciales. Hasta el momento no hemos realizado denuncias, pero sí lo estamos monitoreando , afirmó.