Gobierno de Santiago identifica 175 puntos críticos ante lluvias en RM

Santiago, 14 de julio de 2022. El paso bajo nivel de avenida La Florida esquina Walker Martinez se encuentra anegado debido a la lluvia caida durante la noche. Juan Eduardo Lopez/Aton Chile - JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

El análisis elaborado a través de la plataforma CONDOR: Observatorio Regional identificó que más de un millón de personas viven en zonas de influencia de estos puntos críticos y entrega información para fortalecer la prevención y la respuesta ante sistemas frontales.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, junto a los alcaldes de Peñalolén, Miguel Concha, y de Pudahuel, Ítalo Bravo, además de encargados de emergencia de distintas comunas, presentó el análisis elaborado por el Gobierno de Santiago, a través de la plataforma Condor: Observatorio Regional, que identificó 175 puntos críticos de muy alto riesgo frente a eventos de lluvia en el Gran Santiago.

El estudio, desarrollado con información de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Senapred y datos del Censo 2024, identifica zonas expuestas a inundaciones por desborde de cauces, anegamientos de caminos y pasos bajo nivel, colapso de colectores de aguas lluvias o alcantarillado, activación de quebradas, flujos de barro, socavamiento y otros eventos asociados a sistemas frontales.

El análisis revela que 1.074.188 personas viven dentro de las áreas de influencia de estos puntos críticos, entre ellas 63.447 niños y niñas de 0 a 5 años; 111.217 personas entre 6 y 13 años; 58.435 adolescentes de 14 a 17 años; y 225.042 personas mayores de 60 años.

Asimismo, identifica que las comunas de Peñalolén, Pudahuel, San Bernardo, La Florida, Recoleta y El Bosque concentran la mayor población vulnerable expuesta frente a este tipo de emergencias.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, sostuvo que estamos ante un sistema frontal de gran magnitud, con precipitaciones que podrían alcanzar entre 140 y 200 milímetros en cuatro días .

Por eso activamos el Sistema de Emergencia Regional junto a las 52 comunas para coordinar la prevención y la respuesta. Nuestro principal foco son los 175 puntos críticos por riesgo de inundación y los fuertes vientos que podrían provocar cortes de suministro eléctrico , agregó.

Y contó que además, hemos llamado al Ministerio de Educación a evaluar preventivamente la suspensión de clases el viernes si las condiciones meteorológicas así lo ameritan, para reducir los riesgos para la población .

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, valoró la iniciativa impulsada por el Gobierno de Santiago: Esta herramienta nos permite tomar decisiones con información concreta para enfrentar un sistema frontal de gran magnitud , aseguró.

En Peñalolén, una de las comunas más vulnerables al cambio climático, ya hemos reforzado las labores preventivas con limpieza de sumideros, revisión de quebradas y un trabajo coordinado con Senapred, el Gobierno de Santiago y la Delegación Presidencial , agregó Concha.

Y añadió que el llamado es a que las familias se cuiden, eviten salir si no es necesario y que las empresas eléctricas respondan con cuadrillas suficientes para evitar cortes prolongados, porque la prevención y la coordinación son fundamentales para proteger a nuestros vecinos y vecinas .

En tanto, su colega de Pudahuel, Ítalo Bravo, agradeció la implementación de la plataforma, que permite a las 52 comunas contar con información en tiempo real para responder de manera rápida y coordinada ante una emergencia .

En Pudahuel sabemos que este sistema frontal traerá consecuencias, por lo que hacemos un llamado a la prevención, a evitar desplazamientos innecesarios y a apoyar especialmente a las personas más vulnerables , aseguró el edil.

Y agregó que también respaldamos la solicitud de evaluar la suspensión de clases el viernes y pedimos a las empresas de servicios básicos que respondan con rapidez, porque en una emergencia las familias no pueden quedar sin electricidad, agua ni comunicaciones .

Además de la población expuesta, el estudio identifica infraestructura crítica ubicada dentro de las zonas de influencia de los puntos de riesgo, entre ella establecimientos educacionales y de salud, cuarteles de Carabineros, unidades de Bomberos, cuarteles de la PDI, subestaciones eléctricas y terminales de transporte.

Esta información permitirá fortalecer la planificación preventiva y la respuesta ante emergencias.

En materia de gestión preventiva, el análisis permitirá orientar acciones como la limpieza y mantención de colectores, el monitoreo de cauces y pasos bajo nivel, la revisión de quebradas, la coordinación con municipios y organismos de emergencia, además de la elaboración de planes específicos para proteger a la población más vulnerable y asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

Como parte del fortalecimiento de la capacidad regional para enfrentar emergencias, el Gobierno de Santiago ha destinado $36.558 millones para la adquisición de material mayor y equipamiento para Bomberos, vehículos de emergencia, camiones aljibe, motobombas y equipamiento para el manejo de residuos, beneficiando a distintas comunas de la Región Metropolitana.

A ello se suma el Plan Maestro de Colectores de Aguas Lluvias, cuyo convenio contempla una inversión total de $17.542 millones para el período 2025-2030.

En ese marco, el Gobierno de Santiago aporta $2.390 millones para fortalecer la Secretaría Técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas y financiar dos colectores secundarios, entre ellos el colector Vicuña Mackenna, en la comuna de La Cisterna.