Gobierno veta normas de olvido financiero, anatocismo y facturas en reforma

Valparaiso, 5 de agosto 2026 El ministro Segpres Jose Garcia Ruminot, en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 5 Ago. (ATON) -

El ministro José García Ruminot (en la foto) ingresó al Congreso las modificaciones a la megarreforma, con las que La Moneda busca revertir tres disposiciones aprobadas durante la tramitación.

El Gobierno ingresó este miércoles, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), tres vetos a la denominada megarreforma para eliminar normas sobre el derecho al olvido financiero , el anatocismo y el pago de facturas superiores a 30 días.

Las disposiciones habían sido incorporadas durante el debate parlamentario del proyecto, pero desde el Ejecutivo plantearon reparos respecto a sus eventuales consecuencias para el funcionamiento del sistema financiero y la capacidad de financiamiento de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

En el caso del anatocismo, el veto busca revertir la prohibición general de capitalizar intereses en operaciones de crédito. La postura del Gobierno es que una restricción de ese tipo podría afectar determinados productos financieros y encarecer el acceso al financiamiento.

Respecto al denominado olvido financiero, el Ejecutivo apunta a eliminar la norma que establecía nuevas condiciones para el tratamiento de antecedentes financieros, mientras que en materia de facturas busca retirar la disposición que impedía pactar plazos excepcionales de pago superiores a 30 días entre empresas.

Sobre este último punto, La Moneda sostiene que la flexibilidad en los acuerdos de pago constituye una herramienta utilizada por algunas empresas para financiar sus operaciones, por lo que una modificación rígida podría afectar la relación comercial entre proveedores y compradores.

La presentación de estos vetos mantiene abierta la tramitación de la iniciativa, pese a que el Congreso ya había despachado los últimos artículos pendientes de la reforma. Ahora las observaciones del Ejecutivo deberán ser revisadas nuevamente por ambas cámaras.