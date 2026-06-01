Grafiti en avión: PDI indaga vulneración de seguridad en Aeropuerto de Santiago

Santiago, 1 de junio de 2026. Perdona hace ingreso al recinto de Aeropuerto Arturo Merino Benitez por paso no autorizado vulnerando la seguridad para realizar un grafiti en un motor de los aviones que estan siendo pintados en el sector sur oriente - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

El Departamento de Inspección Secundaria de la PDI quedó a cargo de la investigación del insólito hecho. Grafitero realizó un forado en el cerco perimetral para acceder al recinto.

La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las pesquisas por los grafitis hechos a un avión que se encontraba en la losa del Aeropuerto Internacional de Santiago.

El comisario Amador Morales, del Departamento de Inspección Secundaria de la PDI, señaló que durante la madrugada, personal la Dirección General de Aeronáutica Civil "cursó una denuncia en nuestra unidad policial por infracción al Código Aeronáutico".

Añadió que "desconocidos ingresaron hasta una de las pistas del sector poniente del terminal aéreo, donde efectuaron diversos rayados en una de las turbinas de un avión que se encontraba en mantención".

El representante de la PDI agregó que "de lo anterior se dio cuenta a la Fiscalía Local de Pudahuel, que previa coordinación otorgó una orden de investigar, lo que ha generado que hasta el momento nos encontremos realizando diligencias para establecer la dinámica de los hechos y determinar a los posibles responsables de los mismos".

El grafitero responsable del hecho, quien vulneró la seguridad del aeropuerto durante la noche, dio cuenta de lo que hizo por medio de sus redes sociales.

La DGAC señaló que "el individuo habría realizado un forado en el cerco perimetral para acceder al recinto, lugar donde permanecen estacionadas aeronaves fuera de operación, procediendo a vandalizar una de ellas con grafitis".