De Grange destaca nuevo marco legal para combatir la evasión de tarifas

Santiago, 19 de mayo de 2026. Primer Cambio de Gabinete del Presidente de la Republica Jose Antonio Kast Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 30 May. (ATON) -

El ministro de Transportes valoró la aprobación del decreto por parte de Contraloría, asegurando que permitirá aplicar sanciones más efectivas y fortalecer la sostenibilidad del sistema.

Con nuevas herramientas de fiscalización y sanciones más estrictas, el Gobierno busca reforzar el combate contra la evasión en el transporte público, luego de que la Contraloría General de la República tomara razón del decreto que fortalece el marco normativo vigente.

El anuncio fue destacado este sábado por el ministro de Transportes, Louis de Grange, quien aseguró que la nueva regulación permitirá enfrentar con mayor eficacia una problemática que afecta la sostenibilidad financiera del sistema. La evasión es un problema grave que tenemos como sociedad, no habla bien de nosotros , afirmó la autoridad.

Según explicó el secretario de Estado, las nuevas disposiciones permitirán mejorar los mecanismos de control y aumentar las consecuencias para quienes no cumplan con el pago de las tarifas. Este nuevo marco legal nos va a permitir avanzar más fuerte, con más efectividad para reducir la evasión, con medidas complementarias para sancionar de forma más efectiva a los evasores , señaló.

Entre las principales novedades figura la creación de un registro de evasores, el que podrá ser consultado por distintas instituciones y que se suma a otras medidas orientadas a incentivar el cumplimiento de las obligaciones de pago.

Vamos a también tener un registro nuevo de evasores que va a poder ser consultado, y muchos otros aspectos que nos ayudan a reducir este grave problema, con el objetivo, claro, de darle sostenibilidad al sistema de transporte público y generar un mejor servicio , indicó.

El ministro detalló además que quienes sean sorprendidos infringiendo la normativa podrán regularizar su situación de manera inmediata. La posibilidad de que las personas puedan pagar ahí mismo cuando sean infraccionadas. Yo creo que eso ayuda también. El tema del registro también de evasores y las sanciones de prohibición para obtener otros beneficios , explicó.

De Grange insistió en que la evasión no solo afecta a las empresas operadoras, sino que tiene consecuencias para todo el sistema y para los usuarios que sí cumplen con el pago de sus pasajes.

Acá lo importante es transmitirle a la ciudadanía que la evasión es grave, que es un tema que nos afecta a nosotros como país , expresó.

Las declaraciones fueron realizadas durante una actividad organizada por el Día del Patrimonio, instancia en la que el ministro participó en una exposición ferroviaria desarrollada en Estación Central.

En la oportunidad, valoró la masiva asistencia de familias y visitantes a las actividades patrimoniales vinculadas al transporte.

La cantidad de valor, de cariño que hay en toda esta instancia es tremenda, muy significativa. Y vamos a seguir reforzándola y espero que cada año se sumen más familias a este importante día , comentó.

Asimismo, destacó la importancia histórica del ferrocarril para el desarrollo del país y su aporte para proyectar nuevas iniciativas de conectividad.

Mirar el pasado nos permite ser mejores hacia el futuro. Y en este sentido, todo el patrimonio ferroviario que estamos viendo hoy desde Estación Central, es un impulso de un motor de energía para que, a futuro, cierto, la modernización llegue a todos los territorios, más allá de la región metropolitana, y sobre todo en aquellas zonas que tienen peores conectividades , concluyó.