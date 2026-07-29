De Grange instruyó investigación por incendio en vagón de Metro de Santiago

Santiago 27 de julio 2026. Emanacion de humo al interior de la estacion de metro Santa Isabel. Javier Torres/Aton Chile - JAVIER TORRES/ATON CHILE

Santiago 29 Jul. (ATON) -

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, instruyó un investigación a Metro de Santiago por el incendio ocurrido en un vagón en la estación Santa Isabel de la línea 5.

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, instruyó un investigación a Metro de Santiago por el incendio ocurrido en un vagón en la estación Santa Isabel de la línea 5.

Es un tren que es el más antiguo de la red, que había pasado su overhaul o su revisión mayor en enero pasado. Por lo tanto, el Metro Santiago tiene la instrucción enfática de parte mía de que haga la investigación con sentido de urgencia. Necesitamos los resultados lo antes posible , indicó el secretario de Estado.

De Grange explicó que la causa del incendio se está investigando y comentó sobre el proyecto overhaul que busca expandir la vida útil de trenes "que ya tienen más de 50 años".

Asimismo, dijo que están a la espera de los resultados de esta indagación para saber si es "es necesario hacer algún cambio mayor o mediante un nuevo overhaul se puede suplir la falencia".

Durante esta jornada, Metro anunció que la estación Santa Isabel volverá a esperar operativa a partir de este jueves. El gerente de Planificación y Clientes de Metro de Santiago, Carlos Melo, detalló que "se han ejecutado trabajos muy intensos de limpieza de la estación, reposición de algunos elementos como revestimientos o cerámicas, además de algunos equipos que resultaron dañados por el fuego".

"Mañana con total normalidad las personas que utilizan la estación Santa Isabel pueden retomar su uso para conectarse y utilizar todo el servicio de la red de Metro", indicó.