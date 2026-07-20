De Grange por reconstrucción en Coquimbo: "Van a ser varios cientos de millones"

Coquimbo, 18 de julio de 2026. Debido a las intensas precipitaciones que afectan a la zona se activaron la mayoría de las quebradas como es el caso de Islon que corto la ruta dejando aislada a localidades del sector. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange, se refirió al sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país y comentó sobre como se encuentra la situación en la Región de Coquimbo.

El biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange, se refirió al sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país y comentó sobre como se encuentra la situación en la Región de Coquimbo.

En conversación con radio Duna, de Grange manifestó que en la zona está muy compleja la situación. En las últimas horas volvió a generarse muchísima lluvia y en materias de agua potable, creo que es el mayor impacto junto con la conectividad".

"La situación es muy crítica. También hay desconexión de rutas por distintas razones, básicamente por socavamiento en algunos casos y por inundaciones. La información es muy dinámica, están los equipos desplegados", indicó.

El secretario de Estado afirmó que "las condiciones climáticas al variar durante el día te genera situaciones diferentes. Algunas rutas que fueron interrumpidas de manera parcial pueden volver a estar operativas y al revés".

Y advirtió que "la conectividad vial, debido a derrumbes, dificulta que las empresas de energía, de telecomunicaciones o las empresas de agua potable puedan reponer los servicios. Se genera un efecto dominó muy nefasto".

En cuanto a los recursos para enfrentar la reconstrucción, el biministro dijo "no me atrevo a dar una cifra, pero sin duda que van a ser varios cientos de millones de dólares porque es multidimensional".

La autoridad apuntó a temas de "viabilidad, al tema de las calles, los caminos. Por otra parte, está el tema fluvial, de electricidad, energía. Son muchos los factores que están siendo afectados en este momento".