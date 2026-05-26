Grau propone que equipos de Kast y Boric se reúnan para aclarar cuentas fiscales

Valparaiso, 3 de marzo 2026 El ministro de Hacienda, Nicolas Grau, durante la comision Especial Mixta de Presupuestos Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

Exministro de la pasada administración dijo que "hasta ahora no hay evidencia de que efectivamente existe un error", como afirma el actual gobierno .

El exministro de Economía y también de Hacienda, Nicolás Grau, propuso un trabajo conjunto entre el pasado gobierno y el actual para dilucidar si hubo o no inconsistencias en los cálculos fiscales del gobierno de Gabriel Boric.

"Se podría llamar a los equipos de la Dirección de Presupuesto (Dipres) de la administración anterior, juntarse con los equipos actuales y ver si comparten esos supuestos", señalo en una entrevista con T13 Radio quien fue secretario de Estado del Expresidente Gabriel Boric.

Según Grau, "hasta ahora no hay evidencia de que efectivamente existe un error de cálculo", como señaló el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al indicar que la diferencia sería de US$10.000 millones.

"El informe tiene que reconocer que las proyecciones de la economía hoy son un poco más malas de lo que teníamos hace algunos meses. No todo, por supuesto, es responsabilidad de la administración actual. Hay un escenario macro que es más débil, y se expresa en inflación. Además, las decisiones que se han tomado durante esta administración, en cierto sentido, no han permitido atenuar los shocks externos", precisó Grau.

Y añadió que "hay una serie de decisiones, como el recorte del gasto público, que pueden tener un impacto en crecimiento. Y lo que falta en este informe es cuál sería el impacto en los déficits futuros y en la trayectoria de la deuda en caso que se aprobara la megarreforma".

Sobre el informe presentado por su sucesor, Grau dijo que "todavía hay que ver cómo están haciendo ese cálculo, por ejemplo definir qué gastos son los que se denomina presiones de gasto, es decir, los que podrían ocurrir".

"De hecho, el informe está proyectando un gasto mayor que el que está autorizado en la Ley de Presupuestos. Todas esas presiones de gasto siempre han existido, y aún así nosotros nunca nos pasamos de la Ley de Presupuestos", precisó en T13 Radio.

Y añadió que "creo que este gobierno tampoco se va a pasar de la Ley de Presupuestos. En el fondo más bien se plantea un escenario extremo, para que una vez que se haga lo que siempre se ha hecho, que es no pasarse de la Ley de Presupuestos, se vea como un avance sustantivo".

Cuando se le consultó si le preocupa la posibilidad de de que se abra una investigación al respecto, Grau indicó que "lo primero que hay que ver, y ellos tendrían que mostrar, es si efectivamente hay un error de cálculo".

"Y hasta ahora no hay ninguna evidencia de eso. Lo único que hay es que aumenta el déficit y que la deuda aumenta menos de lo que aumenta el déficit Si hay algún error a partir de eso, bueno, por supuesto que lo pueden revisar. No tengo ningún problema en aquello. Y si quieren abrir una investigación, tampoco me parece problemático", cerró Grau.