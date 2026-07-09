Grave funcionario PDI que denunció amenazas: Se autoinfirió corte en el cuello

*ARCHIVO* Imágenes refrenciales de la Policía de Investigaciones de Chile PDI Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 9 Jul. (ATON) -

Según reportó 24 Horas, el funcionario de 47 años se autoinfirió una herida en el cuello, por lo que fue trasladado durante la madrugada de este jueves al Hospital de Carabineros, donde no hay confirmación oficial por tratarse de una investigación reservada.

En el Hospital de Carabineros se encuentra, en estado grave, el funcionario de la PDI que se parapetó en una oficina de abogados en la comuna de Las Condes y que denunció a gritos por una ventana que estaba amenazado de muerte.

Según reportó 24 Horas, el funcionario de 47 años se autoinfirió una herida en el cuello, por lo que fue trasladado durante la madrugada de este jueves al recinto hospitalario, donde no hay confirmación oficial por tratarse de una investigación reservada.

Los hechos se remontan a la noche del martes pasado, cuando este subcomisario de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri) llegó a la oficina de calle Las Tranqueras, donde comenzó a gritar por una ventana e incluso lanzó su arma de servicio.

"Soy PDI, ayúdenme por favor, me van a matar. Llamen a Carabineros. Me van a matar. Si me matan, van a plantar una pistola como siempre lo han hecho. Créanme, subcomisario Silva, soy inocente. Ayúdenme, por favor. Me obligaron a cometer delitos por creer que estaba en lo correcto", fueron algunos de los gritos registrados por vecinos y difundidos en redes sociales.

Carabineros concurrió al lugar y lo trasladó a un recinto de urgencia. La Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación de carácter reservada y finalmente, el funcionario de la PDI quedó en su domicilio con punto fijo de Carabineros y prohibición de acercamiento de personal PDI.

En una actividad con la Subtel, el jefe nacional de Delitos Contra las Personas, Jorge Abate, señaló que "estamos preocupados por la salud de nuestro funcionario (...) Corresponde a un oficial investigador de una unidad operativa de Santiago".

El estado de salud es lo más importante en este momento para ver la situación en la cual se encuentra , añadió. No se han reportado problemas mentales del funcionario involucrado.

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, indicó que "estamos esperando que se aclaren los hechos por los cuales esta persona se habría parapetado y habrían sucedido los hechos. También estamos esperando que siga adelante la investigación de Carabineros".