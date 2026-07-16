Gremios agrícolas monitorean lluvias mientras Minería llama a suspender faenas

Constitucion, 21 de agosto de 2023 Crecida del Rio Maule en el sector de Constitucion y Quivolgo. Jose Robles/Aton Chile - JOSE ROBLES/ATON CHILE

Santiago 17 Jul. (ATON) -

La Sociedad Nacional de Agricultura informó que, hasta ahora, no se registran daños relevantes en los predios agrícolas, aunque mantiene un monitoreo permanente de la emergencia.

El avance del sistema frontal que afecta a gran parte del país mantiene en alerta a distintos sectores productivos, especialmente a la agricultura y la pequeña minería, que continúan monitoreando el comportamiento de las lluvias y sus posibles consecuencias.

Según informó Meganoticias, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) indicó que, hasta el momento, no se han registrado daños de consideración en la producción agrícola, aunque advirtió que el escenario podría cambiar dependiendo de la evolución del evento meteorológico.

El gremio señaló que, de acuerdo con el monitoreo realizado junto a sus asociaciones desde Atacama hasta Los Lagos, los principales efectos corresponden a caída de árboles, interrupciones del suministro eléctrico, desbordes menores de canales y esteros, daños puntuales en caminos rurales y algunas afectaciones en viviendas.

"De acuerdo con el monitoreo realizado junto a nuestros gremios asociados desde Atacama hasta Los Lagos, el sistema frontal no ha provocado, hasta ahora, daños de consideración en la producción agrícola. Los reportes dan cuenta principalmente de árboles caídos, cortes de suministro eléctrico, algunos canales y esteros desbordados, daños puntuales en caminos rurales y afectaciones menores a viviendas. Sin embargo, no se registran impactos relevantes en los predios agrícolas".

Pese a este balance preliminar, la SNA enfatizó que el sistema frontal aún se encuentra en desarrollo y que el riesgo podría aumentar si las precipitaciones continúan durante las próximas horas.

"Recién comenzando. Estamos especialmente atentos a su evolución en la zona centro y norte del país. Si bien los suelos aún tienen capacidad para absorber una parte importante de las precipitaciones, a medida que continúen las lluvias aumenta el riesgo de escurrimientos, desbordes e inundaciones".

Asimismo, el gremio llamó a los productores a mantenerse atentos y adoptar las medidas preventivas necesarias mientras continúe la emergencia.

En la misma línea, desde Frutas de Chile señalaron que mantienen un seguimiento permanente del sistema frontal y un contacto constante con sus comités y socios para evaluar cualquier eventual impacto en la actividad frutícola.

En paralelo, el Ministerio de Minería reforzó las recomendaciones para los pequeños productores y trabajadores del sector, advirtiendo que las lluvias, el aumento de los caudales, los posibles deslizamientos de tierra y la inestabilidad de los caminos incrementan significativamente los riesgos, especialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos.

El subsecretario de Minería, Álvaro González, hizo un llamado a privilegiar la seguridad de las personas mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.

"La seguridad de las personas debe ser siempre nuestra principal prioridad. Por ello, hacemos un llamado a los pequeños mineros a suspender oportunamente las faenas y descender a lugares seguros mientras dure la emergencia. La prevención y el autocuidado son las herramientas más eficaces para evitar accidentes".