Santiago, 2 de julio 2026. Mesa del Senado sostiene reunion de trabajo con alcaldes y alcaldesas para abordar el proyecto de ley de Reconstruccion. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 27 Jul. (ATON) -

El alcalde de Zapallar y presidente de la AChM defendió su postura frente a la compensación por la exención de contribuciones a adultos mayores y llamó a dejar de lado las diferencias políticas para avanzar en acuerdos.

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, abordó el quiebre al interior de la organización y rechazó las críticas que lo responsabilizan por respaldar la fórmula propuesta por el Gobierno en la megarreforma para compensar a los municipios por la exención de contribuciones a los adultos mayores.

En el plan de reconstrucción fuimos peldaño a peldaño, ganando espacio. Recuperamos el Fondo Común Municipal. Y hoy día tenemos una compensación del cien por ciento de lo que se deja de percibir por el no pago de contribuciones , aseguró el edil en entrevista con La Tercera.

Y aseguró que ha sido un trabajo largo. Siempre pensando en que el municipalismo no pague la cuenta de esta megarreforma .

Los jefes comunales afines al progresismo sostienen que la propuesta del Ejecutivo dejó fuera uno de los principales consensos alcanzados por la AChM: limitar el beneficio según la capacidad económica de los propietarios.

¿Por qué se nos cae la focalización? Porque nos dicen en el Gobierno, y siempre nos han dicho, que es parte del proyecto del presidente (José Antonio) Kast, que no se paguen contribuciones y nos dijeron siempre eso. Entonces que vayamos avanzando con la compensación, es una tremenda gracia a la propuesta nuestra", señaló.

En respuesta a los alcaldes que lo critican de tomar decisiones apoyando a la derecha, Alessandri aseguró que es totalmente un tema ideológico que yo no voy a hacer referencia a eso, porque todos tenemos una ideología, pero el municipalismo está sobre la ideología y hemos trabajado en eso .

Teníamos una propuesta. Se cumplió que mantuviésemos la autonomía de las municipalidades. Se mantuvo también los fondos de las municipalidades. Se logró convencer al Gobierno de que no pasáramos por la Ley de Presupuestos, votándose todos los años en el Congreso, sino que pasáramos por una glosa que no se vote , comentó.

Y aclaró que además, que es lo más importante, si baja un peso, te devuelven un peso. Si baja 10, te dejan 10. Y esa compensación del 100% esperamos que se apruebe en el Senado la próxima semana, porque este municipalismo no va a pagar la cuenta de la compensación .

Si nos vamos a quedar en la ideología, vamos a perder todos. Si nos vamos a quedar en la práctica, vamos a ganar todos. Y en eso el municipalismo se cuida , señaló el presidente de la AChM

Y aseguró que yo entiendo perfecto que hay que hacer el punto político, que hay que trabajar en conjunto, que hay que buscar distintas maneras para presionar, pero hoy día quien está ganando es la municipalidad, cualquiera que ella sea, porque no se le están bajando los recursos .

Sobre la posibilidad de que algunos alcaldes progresistas dejen la AChM, Gustavo Alessandri aseguró que no me pongo en ese lugar porque todo se puede conversar .

Nosotros estamos jugando un rol como Asociación Chilena de Municipalidades en donde la compensación queda al 100 por ciento. Ahora, si no les acomoda a algunos alcaldes por una cosa ideológica, yo jamás me he referido a algo ideológico porque soy presidente de todos los alcaldes de Chile , finalizó.