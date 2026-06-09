Hacienda fija reducción sostenida del déficit estructural hasta 2030

Valparaiso, 9 de junio 2026. El ministro de Hacienda Jorge Quiroz en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 10 Jun. (ATON) -

El Ministerio de Hacienda firmó el Decreto de Política Fiscal, donde se fijó la trayectoria de las finanzas públicas con una reducción sostenida del déficit estructural hasta 2030 y un ancla de deuda de 45% del PIB.

El Ministerio de Hacienda firmó el Decreto de Política Fiscal, donde se fijó la trayectoria de las finanzas públicas con una reducción sostenida del déficit estructural hasta 2030 y un ancla de deuda de 45% del PIB.

A través de un comunicado, detallaron que el decreto establece una reducción sostenida del déficit estructural . La meta de déficit disminuye de manera progresiva durante todo el período, partiendo en 2,6% del PIB en 2026 y descendiendo a 1,8% en 2027, 1,7% en 2028 y 1,6% en 2029, hasta alcanzar 1,5% del PIB en 2030 , y se mantiene el ancla de deuda de mediano plazo en 45% del PIB de deuda bruta del Gobierno Central.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que la situación fiscal que encontramos al asumir fue más compleja de lo previsto. Esta realidad exige actuar con responsabilidad y con decisión. Las metas que planteamos son logrables, y no responden exclusivamente a instrumentos de consolidación fiscal: dependen fuertemente de la recuperación del crecimiento económico, proceso en el cual tenemos plena confianza que va a ocurrir".

La trayectoria establecida concentra el mayor esfuerzo de consolidación al inicio del período ymantiene una mejora gradual y sostenida hacia 2030. De esta forma, se busca estabilizar latrayectoria de la deuda pública y fortalecer la posición financiera del Estado.

Respecto de la relación entre responsabilidad fiscal y crecimiento, el ministro señaló que ladisciplina fiscal no es un fin en sí misma. Permite la continuidad de las políticas sociales y, en la medida en que hay certidumbre sobre la consistencia fiscal a futuro, se promueve también lainversión y se facilita la certeza respecto a las cargas tributarias".

"Eso permite crear empleo, recuperar el crecimiento económico y ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias chilenas , afirmó.

El decreto se enmarca en una estrategia integral de política fiscal orientada a compatibilizar lasostenibilidad de las finanzas públicas con la recuperación del crecimiento, sobre la base de cuatro pilares:

-La recuperación del crecimiento económico, "que constituye una condición necesariapara la sostenibilidad de las finanzas públicas, en tanto una economía que invierte, genera empleoy eleva su capacidad productiva fortalece la base de ingresos sobre la cual se financian lasobligaciones del Estado en el tiempo".

-La racionalización y el reordenamiento del gasto público, "asegurando que cada pesoque gasta el Estado esté justificado y llegue a su destinatario, mediante el combate al fraude social, la corrección de ineficiencias y una mejor focalización del gasto.

-La modernización de la gestión de la participación patrimonial del Estado en las empresas públicas, "que administran activos relevantes pertenecientes a todos los chilenos, con elobjeto de fortalecer su gestión, aumentar la transparencia y mejorar su contribución al desarrollo del país y a la creación de valor para los ciudadanos.

-Una gestión integral de los activos y pasivos del Fisco, "que optimice el uso de los activosdel Estado, fortalezca su posición financiera y reduzca los costos de financiamiento que finalmente pagan todos los contribuyentes".

Finalmente, Quiroz sostuvo que cada peso que gasta el Estado es un peso de todos los chilenos, y vamos a seguir con ese celo en el cuidado de los recursos que son de todos .