Harboe: Registro de vándalos "estigmatiza" y hace "diferencias socioeconómicas"

Santiago, 30 de enero 2020 El senador Felipe Harboe, junto a integrantes de la Comision de Reforma a Carabineros se reunen con el Presidente Sebastian Pinera, para presentarle la Propuesta de reforma a carabineros de Chile. Dragomir Yankovic/Aton - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 4 Jun. (ATON) -

El exsubsecretario y exsenador del PPD aseguró que reinstalar el respeto por la propiedad debe hacerse sin necesidad de establecer una medida estigmatizadora en función de la capacidad socioeconómica"

El exsubsecretario del Interior y exsenador del PPD, Felipe Harboe, criticó que el registro nacional de vándalos, que pretende establecer el presidente Kast, hace marcadas diferencias socioeconómicas, pues se focaliza en aquellos que dependen de un beneficio social".

El registro de vándalos propuesto por el Gobierno tiene ciertos matices porque, primero, se focaliza en aquellos que dependen de un beneficio social. Y eso es un problema porque si usted no depende de un beneficio social, va a tener solo una multa eventualmente", partió comentando Harboe en entrevista con Tele13 Radio.

Y, por lo tanto, aseguró, "se parte de una diferencia socioeconómica frente a una medida que hace una distinción socioeconómica".

Reinstalar el respeto por la propiedad debe hacerse sin necesidad de establecer una medida estigmatizadora en función de la capacidad socioeconómica, porque la pregunta es: si hay alguien que depende de un beneficio social va a ser una incivilidad, y si alguien que tiene recursos económicos, ¿va a ser una travesura? ¿se va a calificar distinto?", consultó.

Para el exsubsecretario es más fácil sancionar con "la lógica de 'el que lo hace lo paga'. Es decir, si usted raya un muro, usted va a tener que pintar cuatro o cinco muros. Y si no tiene recursos porque es menor de edad, responden sus padres".

El exsenador finalizó recomendando que el Estado debe presentar demandas civiles "para ir a cobrar los daños que generan los manifestantes" y, debido a que el estándar penal "es muy alto para condenarlos", la falta puede dar origen a "responsabilidad civil".