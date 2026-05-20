Hassler: Cambio de gabinete refleja "falta de planificación e improvisación"

Santiago, 20 de diciembre 2025. Iraci Hassler hace ingreso a la reunion del pleno del comite central del partido comunista. eduardo Lucero/Aton Chile - EDUARDO LUCERO/ATON CHILE

Santiago 20 May. (ATON) -

A juicio de la diputada del Partido Comunista, "donde hay que cambiar el rumbo es en materia económica, que se está haciendo una situación que va a ser crítica para nuestro país".

La diputada del Partido Comunista, Irací Hassler, aseguró que el cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast a poco más de dos meses de haber asumido el cargo refleja una falta de planificación y una improvisación del Ejecutivo.

Más que la salida de ministros o ministras, aquí lo importante es, por un lado, que se pueda trabajar en la Seguridad, y por otro, que lo más lamentable que está haciendo el gobierno es hacer avanzar una agenda económica que va a desfinanciar el Estado chileno, una agenda económica que va contra los intereses de nuestro país a propósito de quitar más de 4.000 millones de dólares al año de los recursos que tenemos justamente para nuestros derechos sociales , dijo Hassler en entrevista con La Tercera.

Y agregó que donde hay que cambiar el rumbo es en materia económica, que se está haciendo una situación que va a ser crítica para nuestro país, y en el caso de la seguridad deben recién empezar a hacer un plan, a trabajar en este tema, y eso sin duda que es preocupante .

Yo creo que aquí más que en los nombres en particular, hay un Presidente cuyo diseño de equipo fracasó, por eso tiene que hacer tan rápidamente un cambio, y lo peor que están desarrollando es justamente la megarreforma tributaria en beneficio de los súper ricos de nuestro país , aseguró Hassler.

La parlamentaria del PC cuestionó que durante la campaña y también en la instalación de la actual administración se insista en la idea de un gobierno de emergencia : En vez de eso tenemos ya más de dos meses perdidos en materia de seguridad y un gobierno que finalmente no estaba preparado para asumir esta tarea que, insisto, ellos señalaban que era de emergencia , criticó.

Por tanto, se demuestra esta improvisación, esta falta de un equipo que esté avanzando en su objetivo y una falta en particular de trabajo en el tema de seguridad, que es un tema tan importante para los chilenos y chilenas , concluyó.