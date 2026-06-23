Hernando y libelo contra Grau:"No logra demostrar cuáles son las transgresiones"

Valparaiso, 22 de junio 2026 Marcela Hernando en la sesion de la comision AC Nicolas Grau Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

Marcela Hernando, diputada del Partido Radical y presidenta de la comisión revisora del libelo contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó la votación de la acusación constitucional.

Marcela Hernando, diputada del Partido Radical y presidenta de la comisión revisora del libelo contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó la votación de la acusación constitucional.

En conversación con Tele13 Radio, Hernando dijo que le "llama la atención es que muchas de las personas que rechazaron ir a la comisión, sí se manifestaron por la prensa, y lo hicieron en contra de esta acusación, con argumentos también técnicos, ya fueran económicos o del tipo jurídico".

"Por lo tanto, lo que nosotros echamos de menos fue que hubiera más personas representando a la parte acusadora. De hecho, a excepción del diputado Benjamín Moreno y otra diputada de Republicanos, no hubo presencia de la parte acusadora asistiendo a las comisiones", afirmó.

Y detalló que "acudieron dos personas el último día para entregar algunos argumentos, pero en realidad no había mucho experto o técnico que estuviera defendiendo la posición de los acusadores".

La parlamentaria sostuvo que el libelo "no logra demostrar cuáles son las transgresiones que habría tenido el exministro" y planteó que una posibilidad es que los diputados acusadores "sientan que la acusación es débil y por eso no van u otra es que digan 'tenemos los votos, por lo tanto, para que voy a ir'".

En cuanto al informe semestral del Consejo Fiscal Autónomo, que no identificó una "inconsistencia aritmética" en las proyecciones de deuda del Gobierno anterior, Hernando sostuvo que yo creo que sí influyó en algunas personas, más que en otras. Sin embargo, por lo menos para mí, fue súper relevante la exposición que hizo el profesor Berríos el otro día, el jueves pasado".

"Él iba por parte de quienes acusan, o sea, fue un invitado sugerido por la parte acusadora. Sin embargo, dijo claramente que esto era una deuda pública que se había ido acumulando en el tiempo, que el deterioro fiscal viene por lo menos desde hace 15 años", indicó.

En esa línea, explicó que "el mínimo histórico era el 3,9% del PIB en el año 2007, y fue subiendo de a poco. 8,6% en el 2010, 15% en el 2014, 25,6% en el 2018, 36,3% en el 2021, y estamos en el 41,7% en el 2025. Entonces, es bien complejo decir que quien fungió el rol de ministro de Hacienda los últimos 6 meses, sea el culpable de todo este deterioro fiscal. Sabemos que la productividad en nuestro país hace décadas que viene mal".

"Yo creo que hay personas que en este minuto están tomando una decisión que es más política que reflexionada sobre la base de lo que hace la comisión revisora. Y en ese contexto, es un desperdicio de tiempo para la cámara, para los 5 diputados que estuvimos, para todos los invitados que tuvieron que viajar, venir, dos de ellos se tuvieron que conectar desde el extranjero, y por lo tanto, siento que si no es sopesada en lo que vale, el trabajo de la comisión no tiene mucho sentido", subrayó.