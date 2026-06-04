Hezbolá rechaza acuerdo Líbano-Israel y anuncia que "la resistencia continuará"

Chile.- Líbano e Israel pactan nuevo alto el fuego, pero Hezbolá debe cesar sus ataques - Europa Press

Santiago 4 Jun. (ATON) -

El líder de la organización declaró que "no se ha comprometido con nadie a dejar de resistir o responder a la agresión" y afirmó que "mientras exista la ocupación" sobre territorio libanés, "la resistencia continuará".

El secretario general de Hezbolá, Naim Qasem, rechazó este jueves el alto el fuego alcanzado entre Líbano e Israel en Washington, y lo tachó como "capitulación". Además, exigió la retirada de las tropas israelíes del territorio libanés.

Qasem ha afirmado en un discurso que el cese de hostilidades acordado entre las partes supone un abandono de los actos de resistencia de Líbano frente a la "agresión" continuada del Ejército israelí, lo que para el líder de Hezbolá equivale a una "capitulación, una derrota y el logro de los objetivos del enemigo".

"La declaración de Washington es una 'hoja de ruta' para la aniquilación de parte del pueblo libanés y la subyugación del resto", ha indicado, reiterando que es necesario un "cese total de la agresión" de Israel sobre el país y la retirada de la "ocupación israelí" de los territorios libaneses.

Asimismo, el líder de Hezbolá ha asegurado que "convertir el desarme" de las milicias en la base de cualquier acuerdo "significa debilitar a Líbano y amenazar su existencia, sembrar la división interna en interés de Israel y permitirle lograr políticamente lo que no logró mediante la guerra".

"Hacemos un llamamiento a los funcionarios libaneses para que pongan fin a esta farsa y humillación denominada 'negociaciones directas', y para que se fortalezcan mediante una unidad nacional en torno a un Estado soberano bajo su liderazgo", ha argumentado.

Qasem se ha desvinculado también del pacto, argumentando que Hezbolá "no se ha comprometido con nadie a dejar de resistir o responder a la agresión" y afirmando que "mientras exista la ocupación" sobre territorio libanés, "la resistencia continuará".

"Mientras continúe, la enfrentaremos con todas nuestras fuerzas, atacaremos donde queramos y podamos, y mientras nuestros pueblos sean bombardeados y nuestra gente asesinada, los asentamientos israelíes no estarán seguros", ha aseverado, según ha recogido la cadena Al Manar, vinculada al grupo.

El líder de Hezbolá también ha trasladado en su discurso su agradecimiento a Irán por "luchar para recuperar" las tierras libaneses y los derechos del pueblo libanés "frente la agresión israelí-estadounidense a pesar de sus propios conflictos".

Sus palabras se producen después de que el jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Esmail Qaani, también haya hecho un llamamiento a la retirada de las tropas israelíes de Líbano hasta las posiciones que ocupaba antes del último conflicto.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el pasado 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en represalia por el asesinato del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Desde entonces, los ataques del Ejército israelí en Líbano han dejado más de 3.500 muertos y 10.600 heridos, a pesar de que ambos países acordaron un alto el fuego a mediados de abril --que un mes después extendieron por 45 días-- que no hizo cesar los bombardeos, acompañados por una invasión terrestre por parte de Israel, que llegó a amenazar con una campaña de bombardeos contra la capital, Beirut.